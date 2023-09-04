Второй раз с начала учебного года: в Киеве сообщили о "минировании" всех школ и колледжей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция сегодня получила информацию о заминировании всех средних школ и колледжей в Киеве, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.
Цитата
"Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.
Детали
Как сообщается, по эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.
Дополнение
1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась, указали в КГВА.