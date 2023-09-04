Второй раз с начала учебного года: в Киеве сообщили о "минировании" всех школ и колледжей

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"Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Детали

Как сообщается, по эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

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1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась, указали в КГВА.