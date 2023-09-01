У Києві повідомили про "замінування" усіх середніх шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Поліція 1 вересня отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл у Києві, повідомили в КМВА, пише УНН.
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"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.
Як повідомляється, щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, "рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією".