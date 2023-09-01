У Києві повідомили про "замінування" усіх середніх шкіл

Цитата

"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Як повідомляється, щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, "рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією".