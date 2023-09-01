В Киеве сообщили о "минировании" всех средних школ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полиция 1 сентября получила информацию о заминировании всех средних школ в Киеве, сообщили в КГВА, пишет УНН.
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"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.
Как сообщается, относительно эвакуации детей и учителей из помещений, "решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией".