В Киеве сообщили о "минировании" всех средних школ

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"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Как сообщается, относительно эвакуации детей и учителей из помещений, "решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией".