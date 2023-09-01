Сучасний дизайн, укриття та все необхідне: Федоров анонсував розширення пілоту з трансформації шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віцепрем’єр-міністр і очільник Мінцифри України Михайло Федоров заявив, що після звершення пілоту проєкту з трансформації освітніх закладів, який передбачає сучасний дизайн, укриття та все необхідне для навчання, буде масштабовано на інші заклади. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку міністра у Telegram.
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"Трансформація системи освіти неможлива без повного переосмислення навчальних просторів. Україні потрібно відмовитися від застарілих радянських рішень та створити нові інноваційні заклади, які відповідатимуть реальним потребам і функціям сучасної освіти", - заявив Федоров під час воркшопу зі створення нових дизайн-проєктів навчальних закладів.
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За його словами, трансформація шкіл відображатиме цінності ключової реформи Міністерства освіти і науки України - Нової української школи.
"Кожний освітній заклад матиме сучасний дизайн, укриття та все необхідне для розвитку й навчання. Після завершення пілоту на 5 шкіл масштабуємо досвід на інші заклади освіти", - підкреслив міністр.
Федоров зазначив, що завданням міністерства є побудувати систему освіти, яка здатна сформувати "професійних" та "щасливих" людей для нової інноваційної економіки. Він додав, що це "фундамент" для розвитку людського капіталу, створення інноваційної економіки та багатомільярдних компаній.
Міністр висловив подяку МОН, команді експертів з трансформації міст Big City Lab, міжнародній архітектурній ініціативі Rebuild the Wonderful та Маріуполь Реборн за спільне бачення трансформації освіти.
Нагадаємо
Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на щорічній серпневій конференції, що Україна буде трансформувати освіту в п'яти ключових напрямках: освітній менеджмент, педагогічний склад, зміст і сенс освіти, система та мережа освіти та навчальний простір.