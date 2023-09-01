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Современный дизайн, укрытия и все необходимое: Федоров анонсировал расширение пилота по трансформации школ

Киев • УНН

 • 479892 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вице-премьер-министр и глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что после свершения пилота проекта по трансформации образовательных учреждений, который предусматривает современный дизайн, укрытие и все необходимое для обучения, будет масштабирован на другие заведения. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу министра в Telegram. 

Цитата

"Трансформация системы образования невозможна без полного переосмысления учебных пространств. Украине нужно отказаться от устаревших советских решений и создать новые инновационные заведения, которые будут отвечать реальным потребностям и функциям современного образования", - заявил Федоров во время воркшопа по созданию новых дизайн-проектов учебных заведений.

Детали

По его словам, трансформация школ будет отражать ценности ключевой реформы Министерства образования и науки Украины - Новой украинской школы.

"Каждое образовательное учреждение будет иметь современный дизайн, укрытие и все необходимое для развития и обучения. После завершения пилота на 5 школ масштабируем опыт на другие учебные заведения", - подчеркнул министр.

Федоров отметил, что задачей министерства является построить систему образования, которая способна сформировать "профессиональных" и "счастливых" людей для новой инновационной экономики. Он добавил, что это "фундамент" для развития человеческого капитала, создания инновационной экономики и многомиллиардных компаний.

Министр выразил благодарность МОН, команде экспертов по трансформации городов Big City Lab, международной архитектурной инициативе Rebuild the Wonderful и Мариуполь Реборн за общее видение трансформации образования.

Напомним

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на ежегодной августовской конференции, что Украина будет трансформировать образование в пяти ключевых направлениях: образовательный менеджмент, педагогический состав, содержание и смысл образования, система и сеть образования и учебное пространство. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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