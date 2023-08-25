Федоров: Україна трансформує освіту в п'яти ключових напрямках

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на щорічній серпневій конференції, що Україна буде трансформувати освіту в п'яти ключових напрямках: освітній менеджмент, педагогічний склад, зміст і сенс освіти, система та мережа освіти та навчальний простір. Він зазначив, що мета реформи - зробити освіту доступною, якісною та сучасною для всіх українців, передає кореспондент УНН.