Федоров: Україна трансформує освіту в п'яти ключових напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на щорічній серпневій конференції, що Україна буде трансформувати освіту в п'яти ключових напрямках: освітній менеджмент, педагогічний склад, зміст і сенс освіти, система та мережа освіти та навчальний простір. Він зазначив, що мета реформи - зробити освіту доступною, якісною та сучасною для всіх українців, передає кореспондент УНН.
Деталі
На конференції були представлені 5 ключових напрямків трансформації, а саме:
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- Освітній менеджмент – це система управління освітніми установами. Він включає в себе планування, організацію, мотивацію та контроль освітнього процесу.
“Освітній менеджмент – це фундамент, на якому будується вся система освіти. Якщо менеджери не мають можливості втілювати свої ідеї та реалізувати проєкти, то система не зможе розвиватися. Наша задача – зробити так, щоб у всіх менеджерів освіти були можливості втілювати конкретні проєкти та досягати поставлених цілей", – сказав Федоров.
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- Педагогічний склад – це, як зазначив урядовець, основна сила освітньої системи. Учителі відповідають за якість навчання учнів.
“Наша задача – зробити професію вчителя найпрестижнішою та найдостойнішою в нашій країні. Для цього ми змінимо умови праці, правила формування заробітної плати, підвищимо рівень кваліфікації педагогів", - повідомив Федоров.
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- Зміст і сенс освіти – це те, що учні отримують в процесі навчання. Це включає в себе знання, навички та цінності.
“Необхідно продовжувати впроваджувати нові стандарти освіти, аналізувати їхні результати, вдосконалювати програми та контент. Також важливо приділити увагу освітньому простору, який впливає на ефективність навчання. Ми хочемо, щоб наша освітня система була доступною для всіх. Ми будемо створювати нові навчальні заклади, які відповідатимуть потребам сучасного суспільства", – сказав Федоров.
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- Система та мережа освіти – це структура, у межах якої реалізується освітній процес. Вона включає в себе навчальні заклади, їхню мережу та взаємодію між ними.
“Потрібно створити нову мережу освіти, яка враховує внутрішню міграцію населення, потреби дітей, які перебувають за кордоном, а також ефективне використання ресурсів”, - зауважив міністр.
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- Навчальний простір – це фізичне середовище, в якому відбувається навчання. Воно включає в себе будівлі навчальних закладів, їхнє обладнання та дизайн.
“Для такої трансформації нам необхідно створити безпечне та сучасне середовище для навчання, в якому учні відчувають себе комфортно", - сказав Федоров.
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