Федоров: Україна трансформує освіту в п'яти ключових напрямках

ukru
29 березня, 17:57 • 272453 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362464 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301343 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336429 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301398 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220235 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204923 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164524 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535676 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79667 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83629 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51031 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53635 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56608 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392839 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535676 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569172 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566204 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205220 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362468 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175251 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166157 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137057 перегляди
Актуальне
Федоров: Україна трансформує освіту в п'яти ключових напрямках

Федоров: Україна трансформує освіту в п'яти ключових напрямках

Київ • УНН

 • 856068 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на щорічній серпневій конференції, що Україна буде трансформувати освіту в п'яти ключових напрямках: освітній менеджмент, педагогічний склад, зміст і сенс освіти, система та мережа освіти та навчальний простір. Він зазначив, що мета реформи - зробити освіту доступною, якісною та сучасною для всіх українців, передає кореспондент УНН.

Деталі

На конференції були представлені 5 ключових напрямків трансформації, а саме:

  • Освітній менеджмент – це система управління освітніми установами. Він включає в себе планування, організацію, мотивацію та контроль освітнього процесу.
    “Освітній менеджмент – це фундамент, на якому будується вся система освіти. Якщо менеджери не мають можливості втілювати свої ідеї та реалізувати проєкти, то система не зможе розвиватися. Наша задача – зробити так, щоб у всіх менеджерів освіти були можливості втілювати конкретні проєкти та досягати поставлених цілей", – сказав Федоров.
  • Педагогічний склад – це, як зазначив урядовець, основна сила освітньої системи. Учителі відповідають за якість навчання учнів.
    “Наша задача – зробити професію вчителя найпрестижнішою та найдостойнішою в нашій країні. Для цього ми змінимо умови праці, правила формування заробітної плати, підвищимо рівень кваліфікації педагогів", - повідомив Федоров.
  • Зміст і сенс освіти – це те, що учні отримують в процесі навчання. Це включає в себе знання, навички та цінності.
    “Необхідно продовжувати впроваджувати нові стандарти освіти, аналізувати їхні результати, вдосконалювати програми та контент. Також важливо приділити увагу освітньому простору, який впливає на ефективність навчання. Ми хочемо, щоб наша освітня система була доступною для всіх. Ми будемо створювати нові навчальні заклади, які відповідатимуть потребам сучасного суспільства", – сказав Федоров.
  • Система та мережа освіти – це структура, у межах якої реалізується освітній процес. Вона включає в себе навчальні заклади, їхню мережу та взаємодію між ними.
    “Потрібно створити нову мережу освіти, яка враховує внутрішню міграцію населення, потреби дітей, які перебувають за кордоном, а також ефективне використання ресурсів”, - зауважив міністр.
  • Навчальний простір – це фізичне середовище, в якому відбувається навчання. Воно включає в себе будівлі навчальних закладів, їхнє обладнання та дизайн.
    “Для такої трансформації нам необхідно створити безпечне та сучасне середовище для навчання, в якому учні відчувають себе комфортно", - сказав Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін визначив, скільки триватиме 2023/2024 навчальний рік

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,805.04