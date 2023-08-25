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Федоров: Украина трансформирует образование в пяти ключевых направлениях

Федоров: Украина трансформирует образование в пяти ключевых направлениях

Киев • УНН

 • 856065 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на ежегодной августовской конференции, что Украина будет трансформировать образование в пяти ключевых направлениях: образовательный менеджмент, педагогический состав, содержание и смысл образования, система и сеть образования и учебное пространство. Он отметил, что цель реформы - сделать образование доступным, качественным и современным для всех украинцев, передает корреспондент УНН.

Детали

На конференции были представлены 5 ключевых направлений трансформации, а именно:

  • Образовательный менеджмент – это система управления образовательными учреждениями. Он включает в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль образовательного процесса.
    “Образовательный менеджмент – это фундамент, на котором строится вся система образования. Если менеджеры не имеют возможности воплощать свои идеи и реализовать проекты, то система не сможет развиваться. Наша задача – сделать так, чтобы у всех менеджеров образования были возможности воплощать конкретные проекты и достигать поставленных целей", – сказал Федоров.
  • Педагогический состав – это, как отметил чиновник, основная сила образовательной системы. Учителя отвечают за качество обучения учеников.
    “Наша задача – сделать профессию учителя самой престижной и достойной в нашей стране. Для этого мы изменим условия труда, правила формирования заработной платы, повысим уровень квалификации педагогов", - сообщил Федоров.
  • Содержание и смысл образования – это то, что учащиеся получают в процессе обучения. Это включает в себя знания, навыки и ценности.
    “Необходимо продолжать внедрять новые стандарты образования, анализировать их результаты, совершенствовать программы и контент. Также важно уделить внимание образовательному пространству, которое влияет на эффективность обучения. Мы хотим, чтобы наша образовательная система была доступной для всех. Мы будем создавать новые учебные заведения, которые будут отвечать потребностям современного общества", – сказал Федоров.
  • Система и сеть образования – это структура, в рамках которой реализуется образовательный процесс. Она включает в себя учебные заведения, их сеть и взаимодействие между ними.
    “Нужно создать новую сеть образования, которая учитывает внутреннюю миграцию населения, потребности детей, находящихся за рубежом, а также эффективное использование ресурсов”, - отметил министр.
  • Учебное пространство – это физическая среда, в которой происходит обучение. Оно включает в себя здания учебных заведений, их оборудование и дизайн.
    “Для такой трансформации нам необходимо создать безопасную и современную среду для обучения, в которой ученики чувствуют себя комфортно", - сказал Федоров.

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