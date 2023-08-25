Федоров: Украина трансформирует образование в пяти ключевых направлениях

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на ежегодной августовской конференции, что Украина будет трансформировать образование в пяти ключевых направлениях: образовательный менеджмент, педагогический состав, содержание и смысл образования, система и сеть образования и учебное пространство. Он отметил, что цель реформы - сделать образование доступным, качественным и современным для всех украинцев, передает корреспондент УНН.