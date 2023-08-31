У МОН запевнили, що роблять усе, щоб діти у школі почувалися безпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону запевнив, що будь-який заклад освіти, як і минулого року, є "територією безпеки", а влада робить усе для того, щоб діти під час навчання почувалися захищеними, інформує УНН.
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"Я хочу звернути увагу усіх батьків, першачків, і всіх наших студентів, у майбутньому абітурієнтів, що школа і будь-який заклад освіти є територією безпеки. Це чітке завдання, яке поставив президент, ми його виконуємо і робимо все для того, щоб діти почувалися у школі безпечно, а батьки могли віддавати дітей до школи і не хвилюватися за їх безпеку", - сказав він.
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Вітренко наголосив, що цього року, як і минулого, "найбільш безпечним місцем в країні", на його думку, будуть заклади освіти. На питання, в які регіони перемістилися школярі з небезпечних областей України, він відповів, що міністерство збирає статистику щодо кількості першокласників від обласних управлінь департаментів освіти.
"Наприклад, в Києві є лише три райони, де кількість першачків цього року зросла - Дарницький, Оболонський та Святошинський райони. Це, так би мовити, прикордонні райони з Київською областю. І така ситуація спостерігається по всій країні. Тобто люди мігрують від ракетних ударів, постійних обстрілів і намагаються забезпечити своїх дітей безпечним місцем навчання", - зазначив заступник міністра.
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