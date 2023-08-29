Навчання під час війни: прифронтові області визначилися, як розпочнуть навчальний рік

ukru
29 березня, 17:57 • 272563 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362847 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301572 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336646 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301607 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220328 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205000 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164569 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535753 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79728 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83792 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51190 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53784 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56786 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392919 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535753 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569237 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566269 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205265 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362847 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175291 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166189 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137090 перегляди
Актуальне
Навчання під час війни: прифронтові області визначилися, як розпочнуть навчальний рік

Навчання під час війни: прифронтові області визначилися, як розпочнуть навчальний рік

Київ • УНН

 • 511047 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Прифронтові області України - Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська - визначилися, як розпочнуть навчальний рік 2023-2024. Серед пріоритетів: облаштування укриттів, розповіли у місцевих ОВА, інформує УНН.

Деталі

Харківська область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у п'ятницю розповів, що проводити навчання в очному форматі будуть виключно за умови наявності в навчальному закладі захисної споруди, що відповідає вимогам безпеки.

"Поки що офіційно жоден навчальний заклад не звернувся до нас із рішенням щодо офлайн-навчання, або навіть змішаної форми навчання. Тому у нас буде переважати онлайн", - сказав він.

Синєгубов уточнив, що на сьогодні п'ять закладів вищої та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. За словами посадовця, наразі до старту освітнього процесу готуються 1 603 заклади освіти області, в яких навчатимуться понад 330 тисяч здобувачів освіти. Зокрема, це 703 заклади дошкільної освіти, 664 заклади загальної середньої освіти, а також заклади позашкільної, вищої фахової, передвищої та професійної освіти.

Дніпропетровська область 

За словами голови Дніпропетровської ОВА, з початку повномасштабної війни облаштовано 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. У змішаному форматі працюватимуть 540 шкіл, ще 25 - офлайн.

"Навчальний рік стартує вже днями. Рішення щодо того, в якому форматі він буде проходити, ухвалювали індивідуально. Діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою... кщо очне навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно. Зокрема, і на територіях, які щодня під обстрілами", - сказав Лисак.

Він додав, що головним критерієм для очної чи змішаної форми навчання є наявність укриття в самому закладі або поруч з ним, що розраховане на всіх учасників процесу, є інклюзивним, містить запас води та ліків. Лисак зауважив, що формат навчання відкоригують за умови зміни безпекової ситуації.

Запорізька область

Попри те, що 61 % закладів освіти в області мають укриття, на сьогодні безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму навчання, тому навчання буде дистанційним, розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Деякі ракети долітають до нас за 40 секунд. За цей час діти не зможуть дістатися укриттів. Саме тому, перший семестр в Запоріжжі та області розпочнеться в онлайн-форматі. Наразі працюємо над тим, щоб облаштувати якісні укриття та продовжуємо тримати контакт з усіма учасниками освітнього процесу", - наголосив очільник ОВА.

Своєю чергою, директорка Департаменту освіти і науки ОДА Людмила Бухаріна нагадала, що продовжуються роботи з оснащення об'єктів цивільного захисту у 29 закладах загальної середньої освіти. З них 20 – фінансуються державною субвенцією на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, а 9 – за кошти виключно місцевого бюджету.

Вона зазначила, що для забезпечення рівного доступу до якісного дистанційного навчання учасникам освітнього процесу передали необхідне технічне обладнання - ноутбуки та планшети. Зокрема, протягом тижня очікуються гаджети для ще чотирьох громад області, що знаходяться в зоні ведення активних бойових дій.

Херсонська область

Заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько повідомив, що цей навчальний рік на Херсонщині проходитиме онлайн через постійні обстріли області росіянами. Він уточнив, що у такому форматі навчатимуться майже 69 тисяч учнів. Для навчання вчителі і діти отримали від благодійників понад 6,5 тисяч планшетів, ноутбуків, що є половиною від загальної потреби, тому робота в цьому напрямку триває.

Миколаївська область 

Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська під час брифінгу розповіла, що під час воєнного стану головним завданням для закладів освіти Миколаївської області є безпека дітей, зокрема облаштування укриттів, забезпечення питною водою та засобами для навчання.

"Для того, щоб дитина, яка перебуватиме в закладі освіти та одержуватиме знання, вона обов'язково повинна бути в безпечних умовах. Виходячи з цього, це укриття, забезпечення закладу питною водою. Це підвезення дітей — це також дуже важливо, забезпечення дітей девайсами", - сказала вона.

Веліховська звернула увагу на те, що на сьогодні у Миколаєві та області більшість закладів освіти зруйновані, що є "дуже серйозною проблемою". Крім цього, додала вона, частина дітей виїхала з міста через воєнні дії, і наразі невідомо, чи вони повернулися.

Водночас посадовиця повідомила, що навчальні заклади забезпечують автобусами, для цього була виділена державна субвенція. Вона зауважила, що станом на 29 серпня всі автобуси надійшли до громад. Також триває облаштування укриттів та відновлення зруйнованих закладів освіти: "Увесь минулий рік ми на місцях збирали інформацію про ті заклади, які були зруйновані, зазнали пошкодження, і шукали благодійні фонди. Було дуже серйозно оформлення документації, огляди... Зараз в нас є організації, які вже закінчують укриття в наших класах, є організації в яких завершуються тендери".

Нагадаємо

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ повідомив, що росіяни з початку повномасштабного наступу зруйнували та пошкодили понад 1300 шкіл на підконтрольній Україні території. Через постійні ворожі обстріли лише близько третини дітей навчаються очно, рівень знань погіршився.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04