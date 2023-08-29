Навчання під час війни: прифронтові області визначилися, як розпочнуть навчальний рік

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Харківська область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у п'ятницю розповів, що проводити навчання в очному форматі будуть виключно за умови наявності в навчальному закладі захисної споруди, що відповідає вимогам безпеки.

"Поки що офіційно жоден навчальний заклад не звернувся до нас із рішенням щодо офлайн-навчання, або навіть змішаної форми навчання. Тому у нас буде переважати онлайн", - сказав він.

Синєгубов уточнив, що на сьогодні п'ять закладів вищої та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. За словами посадовця, наразі до старту освітнього процесу готуються 1 603 заклади освіти області, в яких навчатимуться понад 330 тисяч здобувачів освіти. Зокрема, це 703 заклади дошкільної освіти, 664 заклади загальної середньої освіти, а також заклади позашкільної, вищої фахової, передвищої та професійної освіти.

Дніпропетровська область

За словами голови Дніпропетровської ОВА, з початку повномасштабної війни облаштовано 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. У змішаному форматі працюватимуть 540 шкіл, ще 25 - офлайн.

"Навчальний рік стартує вже днями. Рішення щодо того, в якому форматі він буде проходити, ухвалювали індивідуально. Діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою... кщо очне навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно. Зокрема, і на територіях, які щодня під обстрілами", - сказав Лисак.

Він додав, що головним критерієм для очної чи змішаної форми навчання є наявність укриття в самому закладі або поруч з ним, що розраховане на всіх учасників процесу, є інклюзивним, містить запас води та ліків. Лисак зауважив, що формат навчання відкоригують за умови зміни безпекової ситуації.

Запорізька область

Попри те, що 61 % закладів освіти в області мають укриття, на сьогодні безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму навчання, тому навчання буде дистанційним, розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Деякі ракети долітають до нас за 40 секунд. За цей час діти не зможуть дістатися укриттів. Саме тому, перший семестр в Запоріжжі та області розпочнеться в онлайн-форматі. Наразі працюємо над тим, щоб облаштувати якісні укриття та продовжуємо тримати контакт з усіма учасниками освітнього процесу", - наголосив очільник ОВА.

Своєю чергою, директорка Департаменту освіти і науки ОДА Людмила Бухаріна нагадала, що продовжуються роботи з оснащення об'єктів цивільного захисту у 29 закладах загальної середньої освіти. З них 20 – фінансуються державною субвенцією на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, а 9 – за кошти виключно місцевого бюджету.

Вона зазначила, що для забезпечення рівного доступу до якісного дистанційного навчання учасникам освітнього процесу передали необхідне технічне обладнання - ноутбуки та планшети. Зокрема, протягом тижня очікуються гаджети для ще чотирьох громад області, що знаходяться в зоні ведення активних бойових дій.

Херсонська область

Заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько повідомив, що цей навчальний рік на Херсонщині проходитиме онлайн через постійні обстріли області росіянами. Він уточнив, що у такому форматі навчатимуться майже 69 тисяч учнів. Для навчання вчителі і діти отримали від благодійників понад 6,5 тисяч планшетів, ноутбуків, що є половиною від загальної потреби, тому робота в цьому напрямку триває.

Миколаївська область

Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська під час брифінгу розповіла, що під час воєнного стану головним завданням для закладів освіти Миколаївської області є безпека дітей, зокрема облаштування укриттів, забезпечення питною водою та засобами для навчання.

"Для того, щоб дитина, яка перебуватиме в закладі освіти та одержуватиме знання, вона обов'язково повинна бути в безпечних умовах. Виходячи з цього, це укриття, забезпечення закладу питною водою. Це підвезення дітей — це також дуже важливо, забезпечення дітей девайсами", - сказала вона.

Веліховська звернула увагу на те, що на сьогодні у Миколаєві та області більшість закладів освіти зруйновані, що є "дуже серйозною проблемою". Крім цього, додала вона, частина дітей виїхала з міста через воєнні дії, і наразі невідомо, чи вони повернулися.

Водночас посадовиця повідомила, що навчальні заклади забезпечують автобусами, для цього була виділена державна субвенція. Вона зауважила, що станом на 29 серпня всі автобуси надійшли до громад. Також триває облаштування укриттів та відновлення зруйнованих закладів освіти: "Увесь минулий рік ми на місцях збирали інформацію про ті заклади, які були зруйновані, зазнали пошкодження, і шукали благодійні фонди. Було дуже серйозно оформлення документації, огляди... Зараз в нас є організації, які вже закінчують укриття в наших класах, є організації в яких завершуються тендери".

Нагадаємо

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ повідомив, що росіяни з початку повномасштабного наступу зруйнували та пошкодили понад 1300 шкіл на підконтрольній Україні території. Через постійні ворожі обстріли лише близько третини дітей навчаються очно, рівень знань погіршився.