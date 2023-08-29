Навчальний рік на Херсонщині проходитиме онлайн – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Цей навчальний рік на Херсонщині проходитиме онлайн через постійні обстріли області росіянами. Про це повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько в Telegram, пише УНН.
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«На жаль, відкрити двері шкіл для учнів поки нема можливості. На заваді постійні обстріли російських терористів. Ми не можемо наражати дітей і освітян на таку небезпеку. Було прийнято рішення про запровадження дистанційного навчання у всіх 190 навчальних закладах Херсонщини», - повідомив Ярослав Шанько.
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Він уточнив, що у такому форматі навчатимуться майже 69 тисяч учнів. Для навчання вчителі і діти отримали від благодійників понад 6,5 тисяч планшетів, ноутбуків, що є половиною від загальної потреби, тому робота в цьому напрямку триває.
Крім того, цього року організоване навчання для дітей, які проживають на ТОТ Херсонщини. Таких майже 15 тисяч і вони здобувають українську освіту онлайн, додав Шанько.
«Ми готуємося до звільнення Лівобережжя і повернення до звичайного формату роботи. Головна умова – наявність облаштованих укриттів. Уже облаштовано 30 укриттів, а ще 43 готуються або тривають ремонтні роботи», - сказав він.
Після закінчення ремонтів розглядається переведення 5 шкіл на змішаний формат навчання, які знаходяться на більш як 40 км від лінії фронту.
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