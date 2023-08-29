Учебный год на Херсонщине будет проходить онлайн - ОВА

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«К сожалению, открыть двери школ для учеников пока нет возможности. Препятствуют постоянные обстрелы российских террористов. Мы не можем подвергать детей и педагогов такой опасности. Было принято решение о введении дистанционного обучения во всех 190 учебных заведениях Херсонщины», - сообщил Ярослав Шанько.

Детали

Он уточнил, что в таком формате будут учиться почти 69 тысяч учеников. Для обучения учителя и дети получили от благотворителей более 6,5 тысячи планшетов, ноутбуков, что является половиной от общей потребности, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, в этом году организовано обучение для детей, проживающих на ВОТ Херсонщины. Таких почти 15 тысяч и они получают украинское образование онлайн, добавил Шанько.

«Мы готовимся к освобождению Левобережья и возвращению к обычному формату работы. Главное условие – наличие обустроенных укрытий. Уже обустроено 30 укрытий, а еще 43 готовятся или продолжаются ремонтные работы», - сказал он.

После окончания ремонтов рассматривается перевод 5 школ на смешанный формат обучения, которые находятся на более чем 40 км от линии фронта.

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