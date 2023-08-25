МОН працює над тим, щоб у кожній школі був психолог - Лісовий

З його слів, це пов’язано з тим, що війна в Україні призвела до серйозних проблем із ментальним здоров’ям українців, зокрема вчителів та дітей.

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“Що стосується ментального здоров’я, ми повинні розуміти, що наша нація буде довго страждати від посттравматичного синдрому. Навіть ті, хто зараз говорить, що у них все гаразд, вони несвідомі, ще не усвідомлюють того, наскільки травмована їхня психіка. І безумовно, що вчитель тут несе велику відповідальність, бо їм потрібно завжди зберігати спокій”, - сказав міністр.

Лісовий наголосив, що Україна докладає значних зусиль для покращення ментального здоров’я освітян та учнів. Він повідомив, що перша леді України Олена Зеленська також займається цією проблемою, а разом з ЮНЕСКО розробляється цілий комплекс рішень. Міністерство освіти і науки також є учасником цього процесу.

“Зараз ми працюємо над тим, щоб був як мінімум один психолог на одну школу, щоб він міг охоплювати своєю увагою колектив педагогічний, колектив учнівський і колектив батьківський”, - повідомив Лісовий.

Нагадаємо

Раніше всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?" дала українцям поради, як впоратися з тривогою та подібними нападами стресу.