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МОН работает над тем, чтобы в каждой школе был психолог - Лисовый

МОН работает над тем, чтобы в каждой школе был психолог - Лисовый

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. МОН работает над тем, чтобы в каждой школе был как минимум один психолог на постоянные основе, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый на ежегодной августовской конференции, передает корреспондент УНН.

По его словам, это связано с тем, что война в Украине привела к серьезным проблемам с ментальным здоровьем украинцев, в частности учителей и детей.

Цитата

“Что касается ментального здоровья, мы должны понимать, что наша нация будет долго страдать от посттравматического синдрома. Даже те, кто сейчас говорит, что у них все в порядке, они неосознанны, еще не осознают того, насколько травмирована их психика. И безусловно, что учитель здесь несет большую ответственность, потому что им нужно всегда сохранять спокойствие”, - сказал министр.

Лисовый отметил, что Украина прилагает значительные усилия для улучшения ментального здоровья педагогов и учеников. Он сообщил, что первая леди Украины Елена Зеленская также занимается этой проблемой, а вместе с ЮНЕСКО разрабатывается целый комплекс решений. Министерство образования и науки также является участником этого процесса.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы был как минимум один психолог на одну школу, чтобы он мог охватывать своим вниманием коллектив педагогический, коллектив ученический и коллектив родительский”, - сообщил Лисовый.

Напомним

Ранее всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" дала украинцам советы, как справиться с тревогой и подобными приступами стресса. 

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