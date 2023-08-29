Через обстріли рф лише близько третини школярів відвідують заняття, багато хто відстає - ЮНІСЕФ

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“Постійні атаки на школи під час війни призводять до того, що лише близько третини дітей шкільного віку відвідують заняття очно, і багато хто відстає”, — йдеться у повідомленні.

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Понад 1300 шкіл були повністю зруйновані чи пошкоджені на підконтрольній території України з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Деякі школи постраждали від прямих влучень, а інші закрили заради безпеки за 18 місяців ракетних і артилерійських обстрілів житлових районів по всій країні.

“В України атаки на школи не припиняються, залишаючи дітей у глибокому стресі та без безпечного місця для навчання”, — йдеться в доповіді.

За межами України більше половини дітей, які евакуювались до семи країн, не отримують національну освіту, повідомляє ЮНІСЕФ.

Так як повномасштабна війна розпочалася після епідемії коронавірусу, у деяких українських дітей були перерви у навчанні вже четвертий рік поспіль.

“Це призвело до того, що українські діти не лише не можуть досягти успіхів у навчанні, але й не можуть закріпити те, чого вони навчилися, коли їхні школи повноцінно функціонували”, — заявила регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна де Домінісіс..

Близько половини українських вчителів, як зазначається, повідомили про погіршення здібностей учнів до мови, читання та математики.

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