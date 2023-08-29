Из-за обстрелов рф лишь около трети школьников посещают занятия, многие отстают - ЮНИСЕФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. россияне с начала полномасштабного наступления разрушили и повредили более 1300 школ на подконтрольной Украине территории. Из-за постоянных вражеских обстрелов только около трети детей учатся очно, уровень знаний ухудшился. Об этом сообщил во вторник детский фонд ООН ЮНИСЕФ, пишет Reuters, информирует УНН.
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“Постоянные атаки на школы во время войны приводят к тому, что только около трети детей школьного возраста посещают занятия очно, и многие отстают”, — говорится в сообщении.
Детали
Более 1300 школ были полностью разрушены или повреждены на подконтрольной территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Некоторые школы пострадали от прямых попаданий, а другие закрыли ради безопаности за 18 месяцев ракетных и артиллерийских обстрелов жилых районов по всей стране.
“В Украине атаки на школы не прекращаются, оставляя детей в глубоком стрессе и без безопасного места для обучения”, — говорится в докладе.
За пределами Украины более половины детей, которые эвакуировались в семь стран, не получают национальное образование, сообщает ЮНИСЕФ.
Так как полномасштабная война началась после эпидемии коронавируса, у некоторых украинских детей были перерывы в обучении уже четвертый год подряд.
“Это привело к тому, что украинские дети не не только не могут достичь успехов в учебе, но и не могут закрепить то, чему они научились, когда их школы полноценно функционировали”, — заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина де Доминисис.
Около половины украинских учителей, как отмечается, сообщили об ухудшении способностей учеников к языку, чтению и математике.
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