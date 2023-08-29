Из-за обстрелов рф лишь около трети школьников посещают занятия, многие отстают - ЮНИСЕФ

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“Постоянные атаки на школы во время войны приводят к тому, что только около трети детей школьного возраста посещают занятия очно, и многие отстают”, — говорится в сообщении.

Детали

Более 1300 школ были полностью разрушены или повреждены на подконтрольной территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Некоторые школы пострадали от прямых попаданий, а другие закрыли ради безопаности за 18 месяцев ракетных и артиллерийских обстрелов жилых районов по всей стране.

“В Украине атаки на школы не прекращаются, оставляя детей в глубоком стрессе и без безопасного места для обучения”, — говорится в докладе.

За пределами Украины более половины детей, которые эвакуировались в семь стран, не получают национальное образование, сообщает ЮНИСЕФ.

Так как полномасштабная война началась после эпидемии коронавируса, у некоторых украинских детей были перерывы в обучении уже четвертый год подряд.

“Это привело к тому, что украинские дети не не только не могут достичь успехов в учебе, но и не могут закрепить то, чему они научились, когда их школы полноценно функционировали”, — заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина де Доминисис.

Около половины украинских учителей, как отмечается, сообщили об ухудшении способностей учеников к языку, чтению и математике.

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