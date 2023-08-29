Из-за обстрелов рф лишь около трети школьников посещают занятия, многие отстают - ЮНИСЕФ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. россияне с начала полномасштабного наступления разрушили и повредили более 1300 школ на подконтрольной Украине территории. Из-за постоянных вражеских обстрелов только около трети детей учатся очно, уровень знаний ухудшился. Об этом сообщил во вторник детский фонд ООН ЮНИСЕФ, пишет Reuters, информирует УНН.

Цитата

“Постоянные атаки на школы во время войны приводят к тому, что только около трети детей школьного возраста посещают занятия очно, и многие отстают”, — говорится в сообщении.

Детали

Более 1300 школ были полностью разрушены или повреждены на подконтрольной территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Некоторые школы пострадали от прямых попаданий, а другие закрыли ради безопаности за 18 месяцев ракетных и артиллерийских обстрелов жилых районов по всей стране.

“В Украине атаки на школы не прекращаются, оставляя детей в глубоком стрессе и без безопасного места для обучения”, — говорится в докладе.

За пределами Украины более половины детей, которые эвакуировались в семь стран, не получают национальное образование, сообщает ЮНИСЕФ.

Так как полномасштабная война началась после эпидемии коронавируса, у некоторых украинских детей были перерывы в обучении уже четвертый год подряд.

“Это привело к тому, что украинские дети не не только не могут достичь успехов в учебе, но и не могут закрепить то, чему они научились, когда их школы полноценно функционировали”, — заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина де Доминисис.

Около половины украинских учителей, как отмечается, сообщили об ухудшении способностей учеников к языку, чтению и математике.

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