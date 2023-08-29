МОН пропонує провести перший урок 1 вересня на тему ментального здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Міністерстві освіти та науки пропонують школам провести перший урок 1 вересня на тему підтримки ментального здоров’я. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОН.
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"Школярики, ви як? А ви, батьки? Початок навчального року змушує усіх нас хвилюватися, і це нормально. Адже до стресових умов додаються новий режим, взаємодія дітей з однолітками та вчителями, адаптація до нових уроків, а ще багато питань безпеки. Усе це потребуватиме додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом стресу. Як з цим впоратися, поговоримо на першому уроці 1 вересня", - йдеться в повідомленні.
У МОН повідомляють, що урок на тему підтримки ментального здоров’я «ТИ ЯК? Повертаємось до школи!» для учнів 1-11 класів проведуть психологи Світлана Ройз, Катерина Тімакіна та Ілія Єлісей Касторних.
"Фахівці максимально доступно розкажуть дітям, як працюють наші емоції, покажуть прості вправи для заспокоєння у стресових ситуаціях, підкажуть, як подолати страхи й тривожність, пов’язані з початком навчального року", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що сценарії та матеріали окремих уроків для 1-6 та 7-11 класів також містять практичну інформацію для вчителів, батьків та опікунів, яка допоможе підтримати дітей впродовж року. А ще — різноманітні ресурси з вправами й техніками психологічної самодопомоги, посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.
Так, 1 вересня о 9:00 урок також транслюватимуть на відеосервісі «MEGOGO Освіта». Кожен охочий зможе приєднатися до розмови про роль ментального здоров’я, вміння піклуватися про себе та близьких.
"Урок розробили Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською, у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України, Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, розділом «MEGOGO Освіта» від медіасервісу MEGOGO за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні", - інформує МОН.
Доповнення
У КМДА повідомили дати навчального року у столичних школах.