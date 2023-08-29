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МОН предлагает провести первый урок 1 сентября на тему ментального здоровья

МОН предлагает провести первый урок 1 сентября на тему ментального здоровья

Киев • УНН

 • 588479 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Министерстве образования и науки предлагают школам провести первый урок 1 сентября на тему поддержки ментального здоровья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

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"Школьники, вы как? А вы, родители? Начало учебного года заставляет всех нас волноваться, и это нормально. Ведь к стрессовым условиям добавляются новый режим, взаимодействие детей со сверстниками и учителями, адаптация к новым урокам, а еще много вопросов безопасности. Все это потребует дополнительных усилий и может стать еще одним источником стресса. Как с этим справиться, поговорим на первом уроке 1 сентября", - говорится в сообщении.

В МОН сообщают, что урок на тему поддержки ментального здоровья’я «ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!» для учеников 1-11 классов проведут психологи Светлана Ройз, Екатерина Тимакина и Илия Елисей Касторных.

"Специалисты максимально доступно расскажут детям, как работают наши эмоции, покажут простые упражнения для успокоения в стрессовых ситуациях, подскажут, как преодолеть страхи и тревожность, связанные с началом учебного года", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что сценарии и материалы отдельных уроков для 1-6 и 7-11 классов также содержат практическую информацию для учителей, родителей и опекунов, которая поможет поддержать детей в течение года. А еще — разнообразные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы об учительстве во время кризиса.

Так, 1 сентября в 9:00 урок также будут транслировать на видеосервисе «MEGOGO Освіта». Каждый желающий сможет присоединиться к разговору о роли ментального здоровья, умение заботиться о себе и близких.

"Урок разработали Министерство образования и науки Украины, Всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как?», инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, в сотрудничестве с Координационным центром по психическому здоровью при Кабинете министров Украины, Ассоциацией инновационного и цифрового образования, разделом «MEGOGO Образование» от медиасервиса MEGOGO при поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине", - информирует МОН.

Дополнение

В КГГА сообщили даты учебного года в столичных школах.

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