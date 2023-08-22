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У КМДА повідомили дати навчального року у столичних школах

У КМДА повідомили дати навчального року у столичних школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Навчальний рік у столиці стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року. З перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Формат, у якому працюватиме школа, кожен заклад освіти обиратиме самостійно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН.

Деталі

Міська влада визначила структуру нового, 2023/2024, навчального року. Так, І семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року; ІІ семестр – із 8 січня до 31 травня 2024 року. Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня. А компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року.

Він також повідомив, що осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року. Зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року. А весняні канікули триватимуть із 25 до 31 березня 2024 року.

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

«Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року», – зауважив Мондриївський.

За його словами, формат, у якому працюватиме школа, кожен заклад освіти обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

«Перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню», – пояснив заступник голови КМДА.

Так, за його словами, педагогічні ради мають обрати форми та формати організації навчального процесу, затвердити алгоритми роботи закладів освіти. А також – прийняти рішення щодо зарахування результатів навчання із предметів галузей «мистецька», «фізична культура» та інших, отриманих учнями в закладах позашкільної освіти. Крім того, педради мають прийняти рішення про результати навчання з тих предметів, що вивчаються в закладі освіти за кордоном та відповідають предметам освітньої програми для зменшення навчального навантаження на учнів, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.

Кожна школа має оновити схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.

«Важливо, що особливу увагу ми приділятимемо роботі психологічної служби, яка має забезпечити психологічну підтримку учасників освітнього процесу. Зокрема, мова йде про моніторинг психологічного стану, психологічні п’ятихвилинки, тренінги, індивідуальні консультації тощо. Адже психоемоційний стан усіх учасників освітнього процесу відіграє значну роль і в самому навчанні, і в готовності ефективно реагувати на нестандартні ситуації. А від цього залежить безпека, що для нас є найвищою цінністю», – додав Валентин Мондриївський.

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