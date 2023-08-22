В КГГА сообщили даты учебного года в столичных школах

Детали

Городские власти определили структуру нового, 2023/2024, учебного года. Так, I семестр продлится с 1 сентября до 22 декабря 2023 года; II семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года. Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. А компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Он также сообщил, что осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние – с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года. А весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта 2024 года.

Для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

«Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года», – отметил Мондриевский.

По его словам, формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Решение о введении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учеников.

«Перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, находящихся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и вместимости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению», – пояснил заместитель председателя КГГА.

Так, по его словам, педагогические советы должны выбрать формы и форматы организации учебного процесса, утвердить алгоритмы работы учебных заведений. А также – принять решение о зачислении результатов обучения по предметам отраслей «художественная», «физическая культура» и других, полученных учениками в учреждениях внешкольного образования. Кроме того, педсоветы должны принять решение о результатах обучения по тем предметам, которые изучаются в учебном заведении за рубежом и соответствуют предметам образовательной программы для уменьшения учебной нагрузки на учеников, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.

Каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение по правилам пребывания в укрытиях.

«Важно, что особое внимание мы будем уделять работе психологической службы, которая должна обеспечить психологическую поддержку участников образовательного процесса. В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологические пятиминутки, тренинги, индивидуальные консультации и тому подобное. Ведь психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса играет значительную роль и в самом обучении, и в готовности эффективно реагировать на нестандартные ситуации. А от этого зависит безопасность, что для нас является высшей ценностью», – добавил Валентин Мондриевский.

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