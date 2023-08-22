В КГГА сообщили даты учебного года в столичных школах

ukru
19:26 • 24441 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 75175 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102470 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103166 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 94553 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86888 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108552 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130831 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167990 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199310 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 43332 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 108286 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103214 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101635 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41946 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167988 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199308 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141689 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148301 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41946 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101635 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119626 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155379 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162300 просмотра
Актуальное
В КГГА сообщили даты учебного года в столичных школах

В КГГА сообщили даты учебного года в столичных школах

Киев • УНН

 • 1158922 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Учебный год в столице стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года. С перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Детали

Городские власти определили структуру нового, 2023/2024, учебного года. Так, I семестр продлится с 1 сентября до 22 декабря 2023 года; II семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года. Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. А компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Он также сообщил, что осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние – с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года. А весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта 2024 года.

Для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

«Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года», – отметил Мондриевский.

По его словам, формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Решение о введении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учеников.

«Перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, находящихся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и вместимости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению», – пояснил заместитель председателя КГГА.

Так, по его словам, педагогические советы должны выбрать формы и форматы организации учебного процесса, утвердить алгоритмы работы учебных заведений. А также – принять решение о зачислении результатов обучения по предметам отраслей «художественная», «физическая культура» и других, полученных учениками в учреждениях внешкольного образования. Кроме того, педсоветы должны принять решение о результатах обучения по тем предметам, которые изучаются в учебном заведении за рубежом и соответствуют предметам образовательной программы для уменьшения учебной нагрузки на учеников, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.

Каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение по правилам пребывания в укрытиях.

«Важно, что особое внимание мы будем уделять работе психологической службы, которая должна обеспечить психологическую поддержку участников образовательного процесса. В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологические пятиминутки, тренинги, индивидуальные консультации и тому подобное. Ведь психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса играет значительную роль и в самом обучении, и в готовности эффективно реагировать на нестандартные ситуации. А от этого зависит безопасность, что для нас является высшей ценностью», – добавил Валентин Мондриевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине откроют почти половину школ, однако обучение будет проводиться онлайн

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы