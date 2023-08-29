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Обучение во время войны: прифронтовые области определились, как начнут учебный год

Обучение во время войны: прифронтовые области определились, как начнут учебный год

Киев • УНН

 • 511046 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Прифронтовые области Украины – Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская – определились, как начнут учебный год 2023-2024. Среди приоритетов: устройство укрытий, рассказали в местных ОВА, информирует УНН.

Детали

Харьковская область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона в пятницу рассказал, что проводить обучение в очном формате будут исключительно при наличии в учебном заведении защитного сооружения, отвечающего требованиям безопасности.

"Пока официально ни одно учебное заведение не обратилось к нам с решением по офлайн-обучению, или даже смешанной форме обучения. Поэтому у нас будет преобладать онлайн", - сказал он.

Синегубов уточнил, что на сегодня пять заведений высшего и 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. По словам чиновника, сейчас к старту образовательного процесса готовятся 1 603 учебных заведения области, в которых будут учиться более 330 тысяч соискателей образования. В частности, это 703 заведения дошкольного образования, 664 заведения общего среднего образования, а также заведения внешкольного, высшего профессионального, высшего и профессионального образования.

Днепропетровская область

По словам главы Днепропетровской ОВА, с начала полномасштабной войны обустроено 282 дополнительных укрытия в учебных заведениях региона. В смешанном формате будут работать 540 школ, еще 25 – офлайн.

"Учебный год стартует уже на днях. Решение относительно того, в каком формате он будет проходить, принимали индивидуально. Дети сядут за парты только там, где позволяет ситуация безопасности. Для этого работаем вместе с центральной и местной властью... если очное обучение невозможно, оно будет проходить дистанционно. В частности, и на территориях, ежедневно под обстрелами", - сказал Лысак.

Он добавил, что главным критерием для очной или смешанной формы обучения является наличие укрытия в самом заведении или рядом с ним, рассчитанное на всех участников процесса, является инклюзивным, содержит запас воды и лекарств. Лисак отметил, что формат обучения откорректируют при изменении ситуации безопасности.

Запорожская область

Несмотря на то, что 61% учебных заведений в области имеют укрытие, на сегодняшний день ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения, поэтому обучение будет дистанционным, рассказал председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Некоторые ракеты долетают до нас за 40 секунд. За это время дети не смогут добраться до укрытий. Именно поэтому первый семестр в Запорожье и области начнется в онлайн-формате. Сейчас работаем над тем, чтобы обустроить качественные укрытия и продолжаем держать контакт со всеми участниками образовательного процесса", - подчеркнул глава ОВА.

В свою очередь директор Департамента образования и науки ОГА Людмила Бухарина напомнила, что продолжаются работы по оснащению объектов гражданской защиты в 29 заведениях общего среднего образования. Из них 20 – финансируются государственной субвенцией на условиях софинансирования из местных бюджетов, а 9 – за средства исключительно местного бюджета.

Она отметила, что для обеспечения равного доступа к качественному дистанционному обучению участникам образовательного процесса было передано необходимое техническое оборудование - ноутбуки и планшеты. В частности, в течение недели ожидаются гаджеты еще для четырех общин области, находящихся в зоне ведения активных боевых действий.

Херсонская область

Заместитель начальника Херсонской ОВ Ярослав Шанько сообщил, что этот учебный год в Херсонской области будет проходить онлайн из-за постоянных обстрелов области россиянами. Он уточнил, что в таком формате будут учиться около 69 тысяч учеников. Для обучения учителя и дети получили от благотворителей более 6,5 тысячи планшетов, ноутбуков, которые являются половиной от общей потребности, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Николаевская область

Директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская во время брифинга рассказала, что во время военного состояния главной задачей для учебных заведений Николаевской области является безопасность детей, в частности обустройство укрытий, обеспечение питьевой водой и средствами для обучения.

"Для того чтобы ребенок, который будет находиться в учебном заведении и получать знания, он обязательно должен быть в безопасных условиях. Исходя из этого, это укрытие, обеспечение заведения питьевой водой. Это подвоз детей — это также очень важно, обеспечение детей девайсами ", – сказала она.

Велиховская обратила внимание на то, что на сегодняшний день в Николаеве и области большинство учебных заведений разрушены, что является "очень серьезной проблемой". Кроме этого, добавила она, часть детей выехала из города из-за военных действий, и пока неизвестно, вернулись ли они.

В то же время чиновник сообщила, что учебные заведения обеспечивают автобусами, для этого была выделена государственная субвенция. Она отметила, что на 29 августа все автобусы поступили в общин. Также идет обустройство укрытий и восстановление разрушенных учебных заведений: "Весь прошлый год мы на местах собирали информацию о тех учреждениях, которые были разрушены, получили повреждения, и искали благотворительные фонды. Было очень серьезно оформление документации, обзоры... Сейчас у нас есть организации , которые уже заканчивают укрытие в наших классах, есть организации, в которых завершаются тендеры".

Напомним

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сообщил, что россияне с начала полномасштабного наступления разрушили и повредили более 1300 школ на подконтрольной Украине территории. Из-за постоянных вражеских обстрелов только около трети детей учатся очно, уровень знаний ухудшился.

Украинские Национальные Новости

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