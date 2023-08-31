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В МОН заверили, что делают все, чтобы дети в школе чувствовали себя безопасно

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заверил, что любое учебное заведение, как и в прошлом году, является "территорией безопасности", а власти делают все для того, чтобы дети во время учебы чувствовали себя защищенными, информирует УНН.

Цитата

"Я хочу обратить внимание всех родителей, первоклашек, и всех наших студентов, в будущем абитуриентов, что школа и любое учебное заведение являются территорией безопасности. Это четкая задача, которую поставил президент, мы ее выполняем и делаем все для того, чтобы дети чувствовали себя в школе безопасно, а родители могли отдавать детей в школу и не переживать за их безопасность", - сказал он.

Детали

Витренко подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, "наиболее безопасным местом в стране", по его мнению, будут учебные заведения. На вопрос, в какие регионы переместились школьники из опасных областей Украины, он ответил, что министерство собирает статистику по количеству первоклассников от областных управлений департаментов образования.

"Например, в Киеве есть только три района, где количество первоклашек в этом году выросло - Дарницкий, Оболонский и Святошинский районы. Это, так сказать, приграничные районы с Киевской областью. И такая ситуация наблюдается по всей стране. То есть люди мигрируют от ракетных ударов , постоянных обстрелов и пытаются обеспечить своих детей безопасным местом обучения", - отметил замминистра.

Напомним

Прифронтовые области Украины – Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская – определились, как начнут учебный год 2023-2024. Среди приоритетов: обустройство укрытий, рассказали местные ОВА.

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