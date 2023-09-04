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Міносвіти дало рекомендації, як організувати навчальний процес в умовах війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міносвіти на офіційному сайті опублікувало рекомендації щодо організації навчального процесу, навантаження та вибору форм і методів навчання, передає УНН.

Деталі

Обираючи між потребою «виконати програму» та «зберегти ресурсність для перемоги», фахівці рекомендують обирати друге.

"Якщо тривога лунала вночі й дитина чи учитель почувається втомленою зранку, висока концентрація академічного матеріалу на початку і «постулат» про неухильне дотримання усталеного порядку дій стають неактуальними", - зазначає міністерство. 

Відомство заборонило нехтувати сигналами тривоги незалежно від форм навчання (очна чи заочна, індивідуальна – екстернатна, сімейна) чи форм організації освітнього процесу (очний або дистанційний режими, змішане навчання) тощо.

"Після сигналу потрібно зупинити заняття для того, для кого сигнал лунає, і перейти в укриття. Це, безперечно, стосується і вчителя, який це заняття проводить (під час дистанційного уроку сигнал тривоги може лунати в окремих областях – тоді він може стосуватися частини дітей та/або тільки вчителя / вчительки)", - пише відомство.

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Фахівці закликали ставитись до втрати концентрації (власної та учнів) із розумінням.

"Не варто на початку дня пропонувати нові (складні для засвоєння) теми; приділіть час зміцненню та відчуттю безпеки, зверніть увагу на соціально-емоційне навчання, присвятіть урок узагальненню та систематизації попереднього матеріалу тощо. Академічний складник ми обов’язково надолужимо після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Освітнє відомство рекомендує створювати простір, у якому дитина відчуватиме близькість «Я з тобою!» і поважати різність.

"Неприпустимими є фрази на зразок «Я чи інший учень або учениця зміг / змогла прийти вчасно / виконати домашнє завдання…, то й ти мусиш!», «Зберися й починай працювати, бо всім зараз складно» тощо", - зазначається в нотатках.

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Аналітиками пропонується альтернатива: «Те, що ми всі переживаємо, – непростий виклик, і мені шкода, що тобі доводиться через це проходити. Попри це, ти чудово даєш собі раду, а разом нам вдасться ще краще».

"Дбайте про себе, діліться своїми переживаннями з близькими", - додають у міністерстві.

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Серед порад відомство закликало дозволяти собі гнучкість у плануванні та модифікації навчальної діяльності, а також нагадало, що тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не має
перевищувати 1 години у 3–5 класах; 1,5 години у 6–9 класах; 2 години у 10–11(12) класах. Надавати можливість вибору та заохочувати учнів й учениць обирати: те чи те завдання, той чи інший спосіб виконання, варіанти презентації результатів тощо.

Ставитись до помилок як до частини процесу навчання, а не приводу для покарання. Не докоряти іншим чи собі. Віддавати перевагу формувальному оцінюванню. Підтримувати гігієну користування технічними засобами і робити перерви. А також обережно ставитись до тем родини, дому, домашніх улюбленців (діти могли
їх утратити), недавнього минулого й подібного. Психологи не радять використовувати в іграх чи під час занять метафори / образи літаків, воєнної техніки тощо.

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Міністерство закликало бути уважними до звуків, що супроводжують урок (у відеоматеріалах і под.). Усе це може травмувати дітей, які були під обстрілами. Запитувати дозволу на доторки. Не розпитувати про травмувальні події, проте завжди вислухувати дитину, про що б вона не говорила.

"Допоможіть учням бачити щоденні (навіть невеликі) перемоги в їхньому житті, навчіть їх помічати це. За можливості радьтеся з професійними психологами, удосконалюйте педагогічну кваліфікацію за цим напрямом", - йдеться в рекомендаціях. 

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