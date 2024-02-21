Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  110511 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  127249 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  125473 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  154093 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  170988 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  160662 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  189702 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329009 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  330835 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373415 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:29  •  20077 просмотра

Read in English

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

202 заявки от украинских профессионально-технических учебных заведений зарегистрированы в госпрограмме по обновлению пространств. Экспертная комиссия выберет среди них примерно 80 мастерских, которые получат финансирование от государства. Другие будут обновлены за средства международных партнеров.

Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

33% от всех образовательных профессионально-технических учреждений Украины участвуют в проекте по трансформации учебных пространств "#100 мастерских". Всего начислено 202 заявки, - из них, в течение февраля-марта 2024 года экспертная комиссия должна выбрать около 80 мастерских, которые получат государственное финансирование на обновление пространств. Другие мастерские в этом году будут обновлены за счет международных партнеров, обещает ведомство.

Трансформация профтехобразования - важный шаг для укрепления экономики и восстановления страны. Сейчас необходимо развивать, осовременивать и модернизировать профтехи, чтобы студенты получали качественное образование и навыки по наиболее актуальным профессиям для страны. Уже есть кейсы, когда профтехи адаптируются к вызовам и запускают программы обучения для подготовки востребованных специалистов. Благодаря проекту "#100 мастерских" таких образовательных учреждений станет больше, поэтому украинцы смогут получать актуальные профессии - от строителей до операторов дронов

- отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что на сегодня в Украине работают более 600 профтехов. Большинство из них имеют устаревшее оборудование для обучения, поэтому студенты не могут получать качественное образование и приобретать прикладные навыки.

Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg21 февраля 2024, 12:37 • 24463 просмотра

В то же время спрос на рабочие профессии растет и образовательные учреждения должны готовить компетентных специалистов.

Планируется, что по программе "#100 мастерских" украинские профессионально-технические учебные заведения получат средства, чтобы обновить пространства, закупить современное оборудование, создать учебно-практические центры и комфортные условия для продуктивного обучения студентов.

Создание новых мастерских - это мощный толчок для развития профтехобразования в Украине. С одной стороны, мы обеспечиваем качественные условия для обучения студентов, а следовательно, и для формирования компетентных специалистов, которые уже сейчас чрезвычайно актуальны на рынке труда. С другой - даем сигнал бизнесу, что профтех готов отвечать на современные вызовы, в него можно и нужно инвестировать ресурсы

- сказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Дополнение

Согласно данным макропрогноза Минэкономики на 2027 год, на которые ссылаются в Минобразования, - самыми популярными видами экономической деятельности могут стать строительство, энергетика, телекоммуникации и т.д.

Напомним,

Кабинет министров Украины выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы. 

Кабинет Министров объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове.

ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian21 февраля 2024, 14:17 • 11936 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
kievКиев
kharkivХарьков
Понад третина українських профтехів подали заявки на проекти трансформації навчальних просторів
More than a third of Ukrainian vocational schools have applied for projects to transform learning spaces
Новости по теме

Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

Общество •   •  20077 просмотра
Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.

Новости Мира •   •  18378 просмотра
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.

Война •   •  11936 просмотра
ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

Война •   •  10774 просмотра
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

Политика •   •  10518 просмотра
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.

Политика •   •  11792 просмотра
В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.

Война •   •  13656 просмотра
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

Министр аграрной политики Украины обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.

Экономика •   •  14791 просмотра
Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.

Война •   •  12235 просмотра
россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Представитель МИД Польши предполагает, что российские агенты пытаются повлиять на протестное движение фермеров на границе с Украиной.

Политика •   •  58442 просмотра
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф