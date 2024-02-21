Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств
Киев • УНН
Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.
202 заявки от украинских профессионально-технических учебных заведений зарегистрированы в госпрограмме по обновлению пространств. Экспертная комиссия выберет среди них примерно 80 мастерских, которые получат финансирование от государства. Другие будут обновлены за средства международных партнеров.
Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
33% от всех образовательных профессионально-технических учреждений Украины участвуют в проекте по трансформации учебных пространств "#100 мастерских". Всего начислено 202 заявки, - из них, в течение февраля-марта 2024 года экспертная комиссия должна выбрать около 80 мастерских, которые получат государственное финансирование на обновление пространств. Другие мастерские в этом году будут обновлены за счет международных партнеров, обещает ведомство.
Трансформация профтехобразования - важный шаг для укрепления экономики и восстановления страны. Сейчас необходимо развивать, осовременивать и модернизировать профтехи, чтобы студенты получали качественное образование и навыки по наиболее актуальным профессиям для страны. Уже есть кейсы, когда профтехи адаптируются к вызовам и запускают программы обучения для подготовки востребованных специалистов. Благодаря проекту "#100 мастерских" таких образовательных учреждений станет больше, поэтому украинцы смогут получать актуальные профессии - от строителей до операторов дронов
Отмечается, что на сегодня в Украине работают более 600 профтехов. Большинство из них имеют устаревшее оборудование для обучения, поэтому студенты не могут получать качественное образование и приобретать прикладные навыки.
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В то же время спрос на рабочие профессии растет и образовательные учреждения должны готовить компетентных специалистов.
Планируется, что по программе "#100 мастерских" украинские профессионально-технические учебные заведения получат средства, чтобы обновить пространства, закупить современное оборудование, создать учебно-практические центры и комфортные условия для продуктивного обучения студентов.
Создание новых мастерских - это мощный толчок для развития профтехобразования в Украине. С одной стороны, мы обеспечиваем качественные условия для обучения студентов, а следовательно, и для формирования компетентных специалистов, которые уже сейчас чрезвычайно актуальны на рынке труда. С другой - даем сигнал бизнесу, что профтех готов отвечать на современные вызовы, в него можно и нужно инвестировать ресурсы
Дополнение
Согласно данным макропрогноза Минэкономики на 2027 год, на которые ссылаются в Минобразования, - самыми популярными видами экономической деятельности могут стать строительство, энергетика, телекоммуникации и т.д.
Напомним,
Кабинет министров Украины выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на развитие Новой украинской школы.
Кабинет Министров объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове.
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