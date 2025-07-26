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Поступление-2025: количество заявлений в этом году выросло на 4%

Киев • УНН

 • 460 просмотра

По состоянию на 26 июля создано более 391 тыс. электронных кабинетов абитуриентов, что на 9,7% меньше, чем в прошлом году. Подано более 704 тыс. заявлений, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Поступление-2025: количество заявлений в этом году выросло на 4%

Абитуриенты в этом году уже создали более 391 тысячи электронных кабинетов, что на 9,7% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, подали более 704 тыс. заявлений, что более чем на 4% больше, чем в прошлом году, сообщили в ГП "Инфоресурс" данные на утро 26 июля, пишет УНН.

Детали

"Всего создано более 391 тыс. кабинетов", - говорится в статистике по регистрации электронных кабинетов абитуриентов и подаче заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

Из них:

  • 77 332 - на основе базового среднего образования (после 9 классов);
    • 200 989 - на основе полного общего среднего образования (после 11 классов);
      • 11 160 - на основе диплома квалифицированного рабочего;
        • 33 545 - на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр);
          • 67 016 - на основе НРК6 (бакалавр);
            • 1 761 - на основе НРК7 (специалист, магистр).

              "Подано более 704 тыс. заявлений, в частности, 436 019 на основе полного общего среднего образования для поступления в ЗВО", - говорится в сообщении.

              Тем временем завершается прием заявлений от абитуриентов в учреждения ФПО на основе 11 классов и диплома квалифицированного рабочего для поступления по собеседованиям, творческим конкурсам. Крайний срок - 18:00 26 июля. В то же время подача заявлений по этой траектории поступления по сертификатам НМТ открыта до 18:00 2 августа.

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              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              Образование
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