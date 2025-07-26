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Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 4%

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Станом на 26 липня створено понад 391 тис. електронних кабінетів вступників, що на 9,7% менше, ніж торік. Подано понад 704 тис. заяв, що на 4% більше, ніж минулого року.

Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 4%

Вступники цього року вже створили понад 391 тисячу електронних кабінетів, що на 9,7% менше, ніж на аналогічну дату торік, подали понад 704 тис. заяв, що на понад 4% більше, ніж торік, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 26 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено понад 391 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

З них:

  • 77 332 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
    • 200 989 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
      • 11 160 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
        • 33 545 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
          • 67 016 - на основі НРК6 (бакалавр);
            • 1 761 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

              "Подано більш як 704 тис. заяв, зокрема, 436 019 на основі повної загальної середньої освіти для вступу до ЗВО", - ідеться у повідомленні.

              Тим часом завершується прийом заяв від вступників до закладів ФПО на основі 11 класів та диплома кваліфікованого робітника для вступу за співбесідами, творчими конкурсами. Крайній термін - 18:00 26 липня. Водночас подання заяв за цією траєкторією вступу за сертифікатами НМТ відкрито до 18:00 2 серпня.

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              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Освіта
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