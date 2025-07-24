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Вступ у коледжі після 9 класу: коли оприлюднять результати та які умови зарахування

Київ • УНН

 • 266 перегляди

В Україні завершились вступні іспити до коледжів для абітурієнтів після 9 класу. Рейтингові списки оприлюднять до 25 липня, а зарахування на бюджет відбудеться до 1 серпня.

Вступ у коледжі після 9 класу: коли оприлюднять результати та які умови зарахування

В Україні завершились вступні іспити до коледжів для абітурієнтів, які вступають за результатами співбесід і творчих конкурсів після 9 класу. Як буде здійснюватися прийом вступників, які вимоги треба виконати і в які терміни треба подавати документи, розповідає УНН.

Деталі

Після завершення вступних іспитів, наступним етапом для абітурієнтів стане оприлюднення рейтингового списку, у якому будуть вказані рекомендовані до зарахування. Це має відбутися не пізніше 12 години 25 липня.

Кожен коледж може самостійно визначати мінімальний конкурсний бал, з яким допускають вступників до відбору. Тому варто уважно читати правила прийому коледжів.

Рейтинговий список формують, орієнтуючись на конкурсні бали за кожною конкурсною пропозицією. Вступників повідомляють про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту на бюджетній формі навчання.

Після формування рейтингового списку, до 12 години 29 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати низку вимог, щоб це зарахування відбулося. Вступники, які не виконали вимоги до зарахування, на обрану конкурсну пропозицію зараховані бути не можуть.

Після виконання абітурієнтами вимог до зарахування, списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюються. Вступникам, з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку, можуть бути надані рекомендації до зарахування на бюджетні місця, якщо такі місця з’явилися після оновлення списків, не пізніше 20 години 29 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, зобов’язані виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18 години 31 липня. Зарахування вступників на бюджет відбудеться не пізніше 18 години 1 серпня. Зарахування вступників на контракт відбудеться не пізніше 4 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше 8 серпня. Водночас вступити на контракт у випадку додаткового зарахування можна не пізніше 20 жовтня.

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Як виконати умови до зарахування

Щоб абітурієнта зарахували на навчання в обраний коледж, йому не обов'язково їхати в заклад. Процедуру зарахування в коледж можна пройти дистанційно. Як уже зазначалося вище, абітурієнти після 9 класу мають зробити це до 29 липня.

Для контрактників коледжі встановлюють терміни самостійно, але не пізніше строків для зарахування. Цей момент варто уточнити у приймальній комісії коледжу, до якого вступає абітурієнт.

Якщо коледж пропонує місце абітурієнту, то йому необхідно у своєму електронному кабінеті підтвердити свій вибір, наклавши на документи кваліфікований електронний підпис (КЕП / Дія.Підпис), або він може подати документи в коледж, звернувшись у заклад особисто.

Також підставою для зарахування в коледж є підписання між абітурієнтом і закладом договору про надання освітніх послуг. Якщо абітурієнту ще не виповнилося 18 років, то договір про надання освітніх послуг мають підписувати його батьки або ж законні представники.

Вступники на контракт додатково підписують фінансовий договір про оплату навчання, але це вже після видання наказу про зарахування. Якщо вступник або його батьки / опікуни не підпишуть договір про фінансові зобов’язання протягом десяти днів від дня наказу на зарахування, то його зарахування скасують. Варто не забувати, що це стосується лише контрактників.

Варто пам’ятати, що після виконання вимог до зарахування за заявою, яка пройшла на бюджет, усі інші заяви отримують статус "Деактивовано". При цьому абітурієнт може поновити їх для вступу на контракт, звернувшись до приймальної комісії. В зв’язку з цим варто обачно робити вибір місця навчання, адже потім змінити вибір бюджетного місця можливості не буде.

Коли коледж видасть наказ про зарахування абітурієнта, усі інші ваші заяви в електронному кабінеті деактивуються.

Доповнення

В Україні з 1 квітня 2025 року вступ іноземців до закладів вищої освіти можливий лише через Єдину міжвідомчу інформаційну систему для іноземців та осіб без громадянства. Її було створено за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує естонська Академія електронного управління.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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