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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Цифровий вступ для іноземців: перші студенти вже прибули на навчання до України

Київ • УНН

 • 916 перегляди

З 1 квітня 2025 року іноземці вступатимуть до українських вишів виключно через Єдину міжвідомчу інформаційну систему, створену за підтримки ЄС. За перші три місяці роботи системи вже подано понад 1700 заяв, а перші іноземні студенти вже зараховані та прибули на навчання.

Цифровий вступ для іноземців: перші студенти вже прибули на навчання до України

В Україні з 1 квітня 2025 року вступ іноземців до закладів вищої освіти можливий лише через Єдину міжвідомчу інформаційну систему для іноземців та осіб без громадянства. Її було створено за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує естонська Академія електронного управління, пише УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Деталі

В Міносвіти повідомили, що за перші три місяці роботи через систему подано понад 1700 заяв на формування електронних запрошень для вступу до українських закладів вищої освіти. Зазначається, що це сучасний цифровий інструмент, який забезпечує прозорість, безпеку та відсутність посередництва на всіх етапах вступної кампанії.

Подання заяви, перевірка документів, погодження запрошення компетентними органами - усе це в електронному форматі в особистих кабінетах вступника та закладу освіти: apply.studyinukraine.gov.ua

- повідомили в Міносвіти.

Повідомляється, що повноцінний запуск Єдиної системи став можливим завдяки ефективній координації між державними органами та підтримці міжнародних партнерів.

Уже понад 1700 заяв подано через систему - перші іноземні студенти, які вступали через нову систему, уже зараховані та прибули на навчання до України

 - зазначив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат18.07.25, 15:45 • 4353 перегляди

Крім того пояснюється, що завдяки ефективній взаємодії міжнародних експертів та українських фахівців вдалося створити інструмент, який не лише спрощує процес вступу, але й зміцнює довіру іноземних громадян до української освіти.

ЄС підтримує такі ініціативи, адже вони посилюють взаємодію України з міжнародною спільнотою та поліпшують її імідж як сучасної та відкритої держави

- сказав керівник відділу "Європейська інтеграція, врядування та верховенство права, громадянське суспільство" Представництва ЄС в Україні Асієр Сантільян Лузуріага.

В Міносвіти пояснили, що ключові переваги Єдиної системи полягають в наступному:

  • прямий онлайн-вступ до закладів вищої освіти;
    • особисті електронні кабінети для вступника, закладу освіти та компетентних органів;
      • інтеграція з державними інституціями: Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Міністерство закордонних справ;
        • цифрова освітня пропозиція із детальним описом умов навчання, вартості, форми здобуття освіти;
          • електронне запрошення на навчання, яке автоматично формується, погоджується органами та надсилається вступнику через систему.

            Також у системі є можливість акумулювати інформацію про видані візи, перетин кордону та зарахування вступників.

            Єдина система цифрового вступу іноземців є потужним кроком до прозорості й відкритості освітніх послуг України на міжнародній арені. Академія електронного управління доклала всіх зусиль, щоб система відповідала найвищим європейським стандартам

            - наголосив голова правління Академії електронного управління Ханнес Асток.

            Єдина система має міжвідомчий характер та дає змогу державним органам у реальному часі перевіряти документи вступника. Усі результати відображаються в його електронному кабінеті, що забезпечує оперативність і відкритість вступного процесу.

            Доповнення

            Станом на 19 липня вступники створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, з яких понад половина – абітурієнти після 11 класів. Подано вже понад 195 тисяч заяв до закладів фахової передвищої освіти.

            Павло Зінченко

            Павло Зінченко

            СуспільствоТехнологіїОсвіта
            Міністерство освіти і науки України
            Державна прикордонна служба України
            Служба безпеки України
            Європейський Союз
            Україна
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