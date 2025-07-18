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САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
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Financial Times
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Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

З 19 липня розпочинається прийом заяв на бакалаврат та магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів. Подача заяв онлайн триватиме до 1 серпня, з можливістю подати до п'яти заяв на бюджет та до десяти на контракт.

Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат

Завтра, 19 липня, в Україні розпочинається прийом заяв від абітурієнтів на бакалаврат і магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів. Подати заяву можна онлайн через електронний кабінет до 1 серпня, обравши до п’яти пріоритетних спеціальностей на бюджет та до десяти - на контракт, пише УНН із посиланням на ЕДБО.

З 19 липня в Україні розпочинається прийом заяв до вишів: абітурієнти подаватимуть заявки на бакалаврат та магістратуру з медичним, фармацевтичним і ветеринарним спрямуванням

- йдеться у повідомленні.

Подання заяв здійснюється виключно онлайн - через електронні кабінети вступників і триватиме до 1 серпня. Кожен абітурієнт має право подати до п’яти заяв на навчання на бюджет. Для вступу на контрактну форму навчання дозволено подавати до десяти заяв.

Перш ніж подати заяви, абітурієнтам радять проаналізувати прохідні бали попередніх років, щоб зважено оцінити свої шанси на вступ за кожною спеціальністю.

Усі заявки - як на бюджет, так і на контракт – абітурієнт має надати пріоритетність, тобто зазначити, яку з них варто розглядати першочергово, а яку – останню. Цей встановлений порядок не підлягає зміні, однак вступник має право скасувати будь-яку зі створених заяв

- додали у ЕДБО.

До 6 серпня мають бути оприлюднені рейтингові списки й рекомендації до зарахування. Абітурієнти, які отримають рекомендацію, мають виконати всі вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

Фінальне зарахування як на бюджет, так і на контракт (за пріоритетними заявами) має завершитися до 11 серпня. Переведення студентів з контракту на вакантні бюджетні місця відбуватиметься до 18 серпня.

Щодо заяв без пріоритетів, які стосуються контрактної форми навчання, рекомендації та списки рекомендованих будуть оприлюднені не раніше 11 серпня, а остаточне зарахування на контракт – до 30 серпня 2025 року.

Вступ до профтехів: у міністерстві пояснили про набір документів, пільги та обов'язкові умови11.07.25, 13:49 • 3291 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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