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Вступительная кампания-2025: с 19 июля стартует подача заявлений на бакалавриат

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

С 19 июля начинается прием заявлений на бакалавриат и магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений. Подача заявлений онлайн продлится до 1 августа, с возможностью подать до пяти заявлений на бюджет и до десяти на контракт.

Вступительная кампания-2025: с 19 июля стартует подача заявлений на бакалавриат

Завтра, 19 июля, в Украине начинается прием заявлений от абитуриентов на бакалавриат и магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений. Подать заявление можно онлайн через электронный кабинет до 1 августа, выбрав до пяти приоритетных специальностей на бюджет и до десяти - на контракт, пишет УНН со ссылкой на ЕДБО.

С 19 июля в Украине начинается прием заявлений в вузы: абитуриенты будут подавать заявки на бакалавриат и магистратуру с медицинским, фармацевтическим и ветеринарным направлением

- говорится в сообщении.

Подача заявлений осуществляется исключительно онлайн - через электронные кабинеты поступающих и продлится до 1 августа. Каждый абитуриент имеет право подать до пяти заявлений на обучение на бюджет. Для поступления на контрактную форму обучения разрешено подавать до десяти заявлений.

Прежде чем подать заявления, абитуриентам советуют проанализировать проходные баллы предыдущих лет, чтобы взвешенно оценить свои шансы на поступление по каждой специальности.

Все заявки - как на бюджет, так и на контракт – абитуриент должен придать приоритетность, то есть указать, какую из них стоит рассматривать в первую очередь, а какую – последнюю. Этот установленный порядок не подлежит изменению, однако поступающий имеет право отменить любое из созданных заявлений

- добавили в ЕДБО.

До 6 августа должны быть обнародованы рейтинговые списки и рекомендации к зачислению. Абитуриенты, которые получат рекомендацию, должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Финальное зачисление как на бюджет, так и на контракт (по приоритетным заявлениям) должно завершиться до 11 августа. Перевод студентов с контракта на вакантные бюджетные места будет происходить до 18 августа.

Что касается заявлений без приоритетов, касающихся контрактной формы обучения, рекомендации и списки рекомендованных будут обнародованы не ранее 11 августа, а окончательное зачисление на контракт – до 30 августа 2025 года.

Поступление в профтехи: в министерстве объяснили о наборе документов, льготах и обязательных условиях11.07.25, 13:49 • 3285 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Образование
Украина
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