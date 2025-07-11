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Поступление в профтехи: в министерстве объяснили о наборе документов, льготах и обязательных условиях

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Министерство образования и науки Украины разъяснило правила поступления в учреждения профессионального образования, включая необходимые документы, сроки и условия конкурсного отбора. Отмечено, что возрастных и гендерных ограничений нет, а также перечислены категории лиц, имеющих право на льготы при зачислении.

Поступление в профтехи: в министерстве объяснили о наборе документов, льготах и обязательных условиях

Каждый профтех имеет свои условия конкурсного отбора, но никаких гендерных и возрастных ограничений нет. Следует иметь желание овладеть профессией, но и также иметь набор важных документов. 

Передает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Правила зачисления в учреждения профессионального образования разъяснили в пресс-службе соответствующего министерства. Основное - нужно помнить о сроках приема, условиях конкурса, подать вовремя заявление и иметь необходимые документы.

Никаких второстепенных ограничений - главное желание учиться 

Подавать заявление на поступление в профтех могут как молодежь после 9 и 11 класса, так и взрослые, в частности ветераны и ветеранки, внутренне перемещенные лица; нет никаких гендерных и возрастных ограничений. 

Более 85% вакансий в Украине — это профессии, которым обучают в профтехах.

- напоминает МОН.

Популярные профессии

  • электрик;
    • строитель;
      • слесарь;
        • сварщик;
          • повар;
            • кондитер;
              • парикмахер;
                • водитель;
                  • IT-специалист;
                    • радиотехник.

                      В МОН также напомнили:

                      Учиться можно на бюджете или контракт. Абитуриент может подавать заявления в несколько заведений одновременно.

                      Набор документов и электронный кабинет абитуриента 

                      Если заявление на поступление подают лично, то к нему нужно добавить: 

                      • документ об образовании, на основе которого происходит поступление, и приложение к нему;
                        • медицинскую справку;
                          • 6 цветных фотокарточек размером 3×4 см (формат и количество стоит уточнить в заведении);
                            • копии документов, подтверждающих право на льготы (если таковые имеются);
                              • копию документа, удостоверяющего личность, подтверждающего гражданство или специальный статус.

                                Важное замечание для военнообязанных

                                Мужчинам-абитуриентам нужно предоставить копию военно-учетного документа.

                                У военнообязанных и резервистов — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

                                У призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.   

                                Если с наличием документа объективная проблема

                                В случае объективных причин того, что документ об образовании отсутствует, нужно подать выписку из Реестра документов об образовании Единой электронной базы по вопросам образования о его получении без подачи приложения к документу.

                                Подать заявление на поступление можно также в электронном кабинете на сайте ЕДЕБО: есть текстовая инструкция регистрации и подачи заявлений в электронном кабинете; видеоинструкция.

                                Правительство выделяет 540 млн грн на модернизацию профтехов - Шмыгаль02.05.25, 17:49 • 9398 просмотров

                                Льготы при поступлении в профтехи

                                Вне конкурса зачисляют

                                1. Ветеранов войны и членов их семей, а также другие категории, указанные в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
                                  1. Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05 апреля 1994 года № 226.
                                    1. Детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
                                      1. Всех указанных в Законе Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
                                        1. Всех указанных в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда».
                                          1. Детей, чьи родители погибли или получили инвалидность на угледобывающих предприятиях в соответствии с Указом Президента Украины от 19 мая 1999 года № 524.
                                            1. Детей военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

                                              Абитуриенты в этом случае подают документ о том, что отец или мать признаны погибшими при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с Указом Президента Украины от 21 февраля 2002 года № 157.

                                              Также первоочередно зачисляют

                                              • при условии, если выпускники имеют свидетельство о получении полного общего образования с отличием;
                                                • выпускники, имеют свидетельство о получении базового среднего образования с отличием;
                                                  • участников международных олимпиад, завершающего этапа всеукраинских ученических олимпиад, конкурсов по профильным дисциплинам при условии, если они поступают по профессиям или специальностям в соответствии с этими дисциплинами;
                                                    • призеров III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины в год поступления;
                                                      • людей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, у которых оба родителя имеют инвалидность / один из родителей имеет инвалидность, а другой умер / одинокая мать или отец с инвалидностью, воспитывающий ребенка самостоятельно.

                                                        Напомним

                                                        Министерство образования и науки начинает вступительную кампанию в профтехи с 1 июля, приглашая молодежь, ветеранов и ВПЛ получить востребованные профессии.

                                                        Стали известны самые популярные профессии в профтехах Украины: куда поступают в 202404.11.24, 13:44 • 18595 просмотров

                                                        Игорь Тележников

                                                        Игорь Тележников

                                                        политикаОбразование
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