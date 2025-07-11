Поступление в профтехи: в министерстве объяснили о наборе документов, льготах и обязательных условиях
Киев • УНН
Министерство образования и науки Украины разъяснило правила поступления в учреждения профессионального образования, включая необходимые документы, сроки и условия конкурсного отбора. Отмечено, что возрастных и гендерных ограничений нет, а также перечислены категории лиц, имеющих право на льготы при зачислении.
Каждый профтех имеет свои условия конкурсного отбора, но никаких гендерных и возрастных ограничений нет. Следует иметь желание овладеть профессией, но и также иметь набор важных документов.
Передает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Правила зачисления в учреждения профессионального образования разъяснили в пресс-службе соответствующего министерства. Основное - нужно помнить о сроках приема, условиях конкурса, подать вовремя заявление и иметь необходимые документы.
Никаких второстепенных ограничений - главное желание учиться
Подавать заявление на поступление в профтех могут как молодежь после 9 и 11 класса, так и взрослые, в частности ветераны и ветеранки, внутренне перемещенные лица; нет никаких гендерных и возрастных ограничений.
Более 85% вакансий в Украине — это профессии, которым обучают в профтехах.
Популярные профессии
- электрик;
- строитель;
- слесарь;
- сварщик;
- повар;
- кондитер;
- парикмахер;
- водитель;
- IT-специалист;
- радиотехник.
В МОН также напомнили:
Учиться можно на бюджете или контракт. Абитуриент может подавать заявления в несколько заведений одновременно.
Набор документов и электронный кабинет абитуриента
Если заявление на поступление подают лично, то к нему нужно добавить:
- документ об образовании, на основе которого происходит поступление, и приложение к нему;
- медицинскую справку;
- 6 цветных фотокарточек размером 3×4 см (формат и количество стоит уточнить в заведении);
- копии документов, подтверждающих право на льготы (если таковые имеются);
- копию документа, удостоверяющего личность, подтверждающего гражданство или специальный статус.
Важное замечание для военнообязанных
Мужчинам-абитуриентам нужно предоставить копию военно-учетного документа.
У военнообязанных и резервистов — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
У призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.
Если с наличием документа объективная проблема
В случае объективных причин того, что документ об образовании отсутствует, нужно подать выписку из Реестра документов об образовании Единой электронной базы по вопросам образования о его получении без подачи приложения к документу.
Подать заявление на поступление можно также в электронном кабинете на сайте ЕДЕБО: есть текстовая инструкция регистрации и подачи заявлений в электронном кабинете; видеоинструкция.
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Льготы при поступлении в профтехи
Вне конкурса зачисляют
- Ветеранов войны и членов их семей, а также другие категории, указанные в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
- Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05 апреля 1994 года № 226.
- Детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
- Всех указанных в Законе Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
- Всех указанных в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда».
- Детей, чьи родители погибли или получили инвалидность на угледобывающих предприятиях в соответствии с Указом Президента Украины от 19 мая 1999 года № 524.
- Детей военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Абитуриенты в этом случае подают документ о том, что отец или мать признаны погибшими при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с Указом Президента Украины от 21 февраля 2002 года № 157.
Также первоочередно зачисляют
- при условии, если выпускники имеют свидетельство о получении полного общего образования с отличием;
- выпускники, имеют свидетельство о получении базового среднего образования с отличием;
- участников международных олимпиад, завершающего этапа всеукраинских ученических олимпиад, конкурсов по профильным дисциплинам при условии, если они поступают по профессиям или специальностям в соответствии с этими дисциплинами;
- призеров III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины в год поступления;
- людей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, у которых оба родителя имеют инвалидность / один из родителей имеет инвалидность, а другой умер / одинокая мать или отец с инвалидностью, воспитывающий ребенка самостоятельно.
Напомним
Министерство образования и науки начинает вступительную кампанию в профтехи с 1 июля, приглашая молодежь, ветеранов и ВПЛ получить востребованные профессии.
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