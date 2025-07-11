Поступление в профтехи: в министерстве объяснили о наборе документов, льготах и обязательных условиях

Каждый профтех имеет свои условия конкурсного отбора, но никаких гендерных и возрастных ограничений нет. Следует иметь желание овладеть профессией, но и также иметь набор важных документов.

Передает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Правила зачисления в учреждения профессионального образования разъяснили в пресс-службе соответствующего министерства. Основное - нужно помнить о сроках приема, условиях конкурса, подать вовремя заявление и иметь необходимые документы.

Никаких второстепенных ограничений - главное желание учиться

Подавать заявление на поступление в профтех могут как молодежь после 9 и 11 класса, так и взрослые, в частности ветераны и ветеранки, внутренне перемещенные лица; нет никаких гендерных и возрастных ограничений.

Более 85% вакансий в Украине — это профессии, которым обучают в профтехах. - напоминает МОН.

Популярные профессии

электрик;

строитель;

слесарь;

сварщик;

повар;

кондитер;

парикмахер;

водитель;

IT-специалист;

радиотехник.

В МОН также напомнили:

Учиться можно на бюджете или контракт. Абитуриент может подавать заявления в несколько заведений одновременно.

Набор документов и электронный кабинет абитуриента

Если заявление на поступление подают лично, то к нему нужно добавить:

документ об образовании, на основе которого происходит поступление, и приложение к нему;

медицинскую справку;

6 цветных фотокарточек размером 3×4 см (формат и количество стоит уточнить в заведении);

копии документов, подтверждающих право на льготы (если таковые имеются);

копию документа, удостоверяющего личность, подтверждающего гражданство или специальный статус.

Важное замечание для военнообязанных

Мужчинам-абитуриентам нужно предоставить копию военно-учетного документа.

У военнообязанных и резервистов — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

У призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.

Если с наличием документа объективная проблема

В случае объективных причин того, что документ об образовании отсутствует, нужно подать выписку из Реестра документов об образовании Единой электронной базы по вопросам образования о его получении без подачи приложения к документу.

Подать заявление на поступление можно также в электронном кабинете на сайте ЕДЕБО: есть текстовая инструкция регистрации и подачи заявлений в электронном кабинете; видеоинструкция.

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Льготы при поступлении в профтехи

Вне конкурса зачисляют

Ветеранов войны и членов их семей, а также другие категории, указанные в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05 апреля 1994 года № 226. Детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Всех указанных в Законе Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Всех указанных в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Детей, чьи родители погибли или получили инвалидность на угледобывающих предприятиях в соответствии с Указом Президента Украины от 19 мая 1999 года № 524. Детей военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Абитуриенты в этом случае подают документ о том, что отец или мать признаны погибшими при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с Указом Президента Украины от 21 февраля 2002 года № 157.

Также первоочередно зачисляют

при условии, если выпускники имеют свидетельство о получении полного общего образования с отличием;

выпускники, имеют свидетельство о получении базового среднего образования с отличием;

участников международных олимпиад, завершающего этапа всеукраинских ученических олимпиад, конкурсов по профильным дисциплинам при условии, если они поступают по профессиям или специальностям в соответствии с этими дисциплинами;

призеров III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины в год поступления;

людей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, у которых оба родителя имеют инвалидность / один из родителей имеет инвалидность, а другой умер / одинокая мать или отец с инвалидностью, воспитывающий ребенка самостоятельно.

Напомним

Министерство образования и науки начинает вступительную кампанию в профтехи с 1 июля, приглашая молодежь, ветеранов и ВПЛ получить востребованные профессии.

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