Правительство выделяет 540 млн грн на модернизацию профтехов - Шмыгаль

Кабинет Министров принял решение о распределении 540 млн грн субвенции регионам для обновления учреждений профессионального и профессионального высшего образования. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Правительство распределяет 540 млн грн субвенции в регионы для модернизации профтехов. Речь идет о модернизации лабораторий учреждений профессионального и профессионального высшего образования, а также об обеспечении энергоэффективности и безопасности этих образовательных пространств - отметил Шмыгаль.

По его словам, средства будут выделены для более 100 учебных заведений, которые готовят инженеров, токарей, строителей, технологов, операторов станков и других специалистов, которые будут осуществлять восстановление.

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Соответственно Восстановление Украины станет самым масштабным подобным проектом в Европе за последние 70 лет и мы готовимся к его реализации уже сегодня. Формируем стратегические партнерства, создаем архитектуру восстановления, инвестируем в человеческий капитал - добавил Шмыгаль.

Напомним

21 марта Кабинет министров одобрил проект закона о профессиональном образовании для адаптации к потребностям рынка. По словам Шмыгаля, законопроект призван создать новую систему, отвечающую современным вызовам и потребностям и дающую наиболее необходимые и современные знания.