Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехів - Шмигаль

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 17385 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 36976 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 44742 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 31006 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 42278 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 74727 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 144086 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 122358 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 130583 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 128251 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
18%
752 мм
Популярнi новини

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 50383 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 21033 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 23158 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

2 травня, 10:00 • 22736 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 24146 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 17089 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 24637 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 44765 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 50835 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 131508 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

14:45 • 6138 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 8772 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 10796 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 30676 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 34966 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 4462 перегляди

Кабмін спрямує 540 млн грн регіонам на оновлення закладів профосвіти. Модернізація торкнеться лабораторій, енергоефективності та безпеки освітніх просторів.

Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехів - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл 540 млн грн субвенції регіонам для оновлення закладів професійної та фахової передвищої освіти. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Уряд розподіляє 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів. Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів

- зазначив Шмигаль.

За його словами, кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, які будуть здійснювати відбудову. 

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані21.04.25, 15:22 • 33362 перегляди

Відповідно Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проектом в Європі за останні 70 років і ми готуємося до його реалізації вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства, створюємо архітектуру відновлення, інвестуємо в людський капітал

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

21 березня Кабінет міністрів схвалив проект закону про професійну освіту для адаптації до потреб ринку. За словами Шмигаля, законопроєкт покликаний створити нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам і дає найбільш необхідні та сучасні знання.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаОсвіта
Європа
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$61.34
Bitcoin
$97,757.70
S&P 500
$5,675.59
Tesla
$286.54
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,271.70
Ethereum
$1,849.02