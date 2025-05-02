Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехів - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл 540 млн грн субвенції регіонам для оновлення закладів професійної та фахової передвищої освіти. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Уряд розподіляє 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів. Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів

За його словами, кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, які будуть здійснювати відбудову.

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