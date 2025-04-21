У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

В Україні наразі найбільш затребуваними є професійно-технічні напрямки в професіях й спеціальностях. Про це журналісту УНН повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та наголосила, що потрібно популяризувати професійно-технічну освіту.

Ситуація на ринку праці в Україні

Ситуація залишається незмінною. У нас найбільш затребуваними є професійно-технічні напрямки в професіях і спеціальностях. Ми нещодавно робили велике опитування, опитали 55 тис. роботодавців у яких працюють 4,5 млн людей на тему, які кваліфікації їм на сьогодні необхідні й чи готові вони брати на роботу людей старшого віку, ветеранів, внутрішньо переміщених громадян і якими програмами їм потрібно користуватись - сказала Жовтяк.

У Держцентрі зайнятості зазначили, що за результатами опитування серед найзатребуваніших професій – водії, трактористи, будівельники.

Результат наступний, серед найзатребуваніших професій, спеціальностей, які на сьогодні необхідні роботодавцям - це водії, трактористи, будівельники, енергетики, все, що пов'язано з електрогазозваркою, токарі, швачки. Тобто мова йде саме про професійно-технічні напрямки. Тому я говорю, що ми зараз, як країна маємо місію популяризувати професійно-технічну освіту. Тому що в Україні найбільше отримується вища освіта, а робота, яка є пов'язана з професійно-технічною освітою - розповіла Жовтяк.

За її словами, бути хорошим інженером, агрономом - це запорука стабільної роботи й гідної заробітної плати.

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На запитання, як часто через брак кадрів роботодавці беруть людей з мінімальним досвідом або готові перенавчати людину, Жовтяк відповіла: "Роботодавці беруть, готові перенавчати. Коли я спілкуюсь з HR-керівниками компаній, я від них чую тези, що на сьогодні дуже важливо не просто шукати людей, а важливо втримати той колектив, який є. Дуже багато хто з роботодавців готовий вкладатись в колектив, вони готові навчати, навіть не звертаючись, наприклад, до державних програм. Вони стають такими менторами, навчають людину".

Директорка Держцентру зайнятості зауважила, що кожне підприємство має свій технологічний процес й навіть, якщо у людини є освіта, навички, їй, можливо, необхідний певний час пропрацювати на підприємстві й індивідуально ознайомитись з технологією, яка там є.

Тому роботодавці готові навчати, а ми, як державна служба, маємо в портфелі наших послуг програми, які можемо надати для перенавчання людей - сказала Жовтяк.

Вона також прокоментувала проблему з браком людей для збору врожаю ягід та фруктів.

Це дійсно проблема, тому що я спілкуюсь з іншими роботодавцями й чую, що коли починається сезон, в тому числі у європейських країнах, люди просто звільняються зі своїх робочих місць, їдуть збирати полуницю за кордон, а коли закінчується сезон, повертаються додому в Україну і знову працевлаштовуються, працюють на своїй роботі - розповіла Жовтяк.

За її словами, однією з причин через, яку люди їдуть збирати, наприклад, полуницю за кордоном є вища зарплата.

Це дійсно проблема, тому що, часто європейська країна їм за, це пропонує більшу заробітну плату, ніж, можливо їм пропонують в Україні. Коли спілкуєшся з людьми, які працюють, на питання: "Чому вам подобається працювати у цього роботодавця?" Я завжди чую дві відповіді: Хороша заробітна плата і дуже хороше ставлення до людей - розповіла Жовтяк.

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Працевлаштування людей з інвалідністю

Жовтяк розповіла, як часто до центрів зайнятості звертаються люди з інвалідністю, ветерани.

Не можу сказати, що зараз збільшилась кількість, вони звертаються, але на обліку людей з інвалідністю небагато - сказала директорка Держцентру зайнятості.

Вона наголосила, що робота для людей з інвалідністю є, й Державний центр зайнятості готовий допомагати й підбирати для них роботу.

Жовтяк нагадала, що є програма з облаштування робочого місця для людей з інвалідністю.

Якщо роботодавець бере на роботу людину першої, другої групи інвалідності й облаштовує робоче місце для неї - спеціалізовані меблі, турнікети, пандуси тощо, ми як Державна служба зайнятості компенсуємо 120 тис. грн, якщо у людини перша група і 80 тис. грн, якщо друга група інвалідності. Також під цю програму підпадають ветерани, які демобілізують та повертаються на закріплене робоче місце, у разі якщо отримали інвалідність - пояснила вона.

Підвищення зарплати в Україні

Навіть по опитуванню можу сказати, що роботодавці підвищують заробітну плату й готові (це робити – ред). Безумовно збільшився податок, військовий збір і це теж не для кожного сприяє, але середня заробітна плата по Україні росте, тому що починається внутрішня конкуренція за кандидата. З одного боку це мінус, а з іншого боку, це дає можливість піднімати рівень зарплати для людей - зазначила Жовтяк.

У звіті НБУ "Ділові очікування підприємств України" повідомлялося, що більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.

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Доповнення

У лютому Жовтяк зазначала, що в Україні спостерігається дефіцит кадрів, а роботодавці стикаються з проблемами не лише у пошуку, а й у втриманні працівників.

У Держцентрі зайнятості повідомляли, що ринок праці в Україні змінюється, адже зростає попит на працівників, жінки освоюють "чоловічі" професії, а кількість працюючих підлітків збільшується.