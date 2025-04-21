В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

В Украине сейчас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях. Об этом журналисту УНН сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк и подчеркнула, что нужно популяризировать профессионально-техническое образование.

Ситуация на рынке труда в Украине

Ситуация остается неизменной. У нас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях. Мы недавно проводили большой опрос, опросили 55 тыс. работодателей, у которых работают 4,5 млн человек, на тему, какие квалификации им сегодня необходимы и готовы ли они брать на работу людей старшего возраста, ветеранов, внутренне перемещенных граждан и какими программами им нужно пользоваться - сказала Жовтяк.

В Госцентре занятости отметили, что по результатам опроса среди самых востребованных профессий – водители, трактористы, строители.

Результат следующий: среди самых востребованных профессий, специальностей, которые сегодня необходимы работодателям - это водители, трактористы, строители, энергетики, всё, что связано с электрогазосваркой, токари, швеи. То есть речь идет именно о профессионально-технических направлениях. Поэтому я говорю, что мы сейчас, как страна, имеем миссию популяризировать профессионально-техническое образование. Потому что в Украине больше всего получают высшее образование, а работа, которая связана с профессионально-техническим образованием - рассказала Жовтяк.

По ее словам, быть хорошим инженером, агрономом - это залог стабильной работы и достойной заработной платы.

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На вопрос, как часто из-за нехватки кадров работодатели берут людей с минимальным опытом или готовы переобучать человека, Жовтяк ответила: "Работодатели берут, готовы переобучать. Когда я общаюсь с HR-руководителями компаний, я от них слышу тезисы, что на сегодня очень важно не просто искать людей, а важно удержать тот коллектив, который есть. Очень многие работодатели готовы вкладываться в коллектив, они готовы обучать, даже не обращаясь, например, к государственным программам. Они становятся такими менторами, обучают человека".

Директор Госцентра занятости отметила, что у каждого предприятия есть свой технологический процесс, и даже если у человека есть образование, навыки, ему, возможно, необходимо определенное время проработать на предприятии и индивидуально ознакомиться с технологией, которая там есть.

Поэтому работодатели готовы обучать, а мы, как государственная служба, имеем в портфеле наших услуг программы, которые можем предоставить для переобучения людей - сказала Жовтяк.

Она также прокомментировала проблему с нехваткой людей для сбора урожая ягод и фруктов.

Это действительно проблема, потому что я общаюсь с другими работодателями и слышу, что когда начинается сезон, в том числе в европейских странах, люди просто увольняются со своих рабочих мест, едут собирать клубнику за границу, а когда заканчивается сезон, возвращаются домой в Украину и снова трудоустраиваются, работают на своей работе - рассказала Жовтяк.

По ее словам, одной из причин, по которой люди едут собирать, например, клубнику за границей, является более высокая зарплата.

Это действительно проблема, потому что зачастую европейская страна им за это предлагает большую заработную плату, чем, возможно, им предлагают в Украине. Когда общаешься с работающими людьми, на вопрос: "Почему вам нравится работать у этого работодателя?" Я всегда слышу два ответа: Хорошая заработная плата и очень хорошее отношение к людям - рассказала Жовтяк.

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Трудоустройство людей с инвалидностью

Жовтяк рассказала, как часто в центры занятости обращаются люди с инвалидностью, ветераны.

Не могу сказать, что сейчас увеличилось количество, они обращаются, но на учете людей с инвалидностью немного - сказала директор Госцентра занятости.

Она подчеркнула, что работа для людей с инвалидностью есть, и Государственный центр занятости готов помогать и подбирать для них работу.

Жовтяк напомнила, что есть программа по обустройству рабочего места для людей с инвалидностью.

Если работодатель берет на работу человека первой, второй группы инвалидности и обустраивает рабочее место для него - специализированную мебель, турникеты, пандусы и т.д., мы как Государственная служба занятости компенсируем 120 тыс. грн, если у человека первая группа, и 80 тыс. грн, если вторая группа инвалидности. Также под эту программу подпадают ветераны, которые демобилизуются и возвращаются на закрепленное рабочее место, в случае если получили инвалидность - пояснила она.

Повышение зарплаты в Украине

Даже по опросу могу сказать, что работодатели повышают заработную плату и готовы (это делать – ред). Безусловно увеличился налог, военный сбор, и это тоже не для каждого способствует, но средняя заработная плата по Украине растет, потому что начинается внутренняя конкуренция за кандидата. С одной стороны это минус, а с другой стороны, это дает возможность поднять уровень зарплаты для людей - отметила Жовтяк.

В отчете НБУ "Деловые ожидания предприятий Украины" сообщалось, что большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.

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Дополнение

В феврале Жовтяк отмечала, что в Украине наблюдается дефицит кадров, а работодатели сталкиваются с проблемами не только в поиске, но и в удержании работников.

В Госцентре занятости сообщали, что рынок труда в Украине меняется, ведь растет спрос на работников, женщины осваивают "мужские" профессии, а количество работающих подростков увеличивается.