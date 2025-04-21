$41.400.01
47.030.02
ukenru
В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы
Эксклюзив
12:22 • 4146 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 33569 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 31223 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 41851 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 28549 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
21 апреля, 05:47 • 54172 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 39213 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 52423 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32664 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36385 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2м/с
30%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 29143 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 24866 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19846 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14212 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 25908 просмотра
публикации

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 1132 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 33573 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 41854 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

21 апреля, 05:47 • 54176 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 56525 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Украли украшения на €10 млн: "грабители-дедушки" Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 274 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 934 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14212 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19846 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 13138 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

Киев • УНН

 • 4086 просмотра

Директор Госцентра занятости сообщила, что наиболее востребованными в Украине являются рабочие профессии. Работодатели ищут водителей, строителей, сварщиков и готовы переобучать персонал.

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

В Украине сейчас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях. Об этом журналисту УНН сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк и подчеркнула, что нужно популяризировать профессионально-техническое образование.

Ситуация на рынке труда в Украине

Ситуация остается неизменной. У нас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях. Мы недавно проводили большой опрос, опросили 55 тыс. работодателей, у которых работают 4,5 млн человек, на тему, какие квалификации им сегодня необходимы и готовы ли они брать на работу людей старшего возраста, ветеранов, внутренне перемещенных граждан и какими программами им нужно пользоваться 

- сказала Жовтяк.

В Госцентре занятости отметили, что по результатам опроса среди самых востребованных профессий – водители, трактористы, строители.

Результат следующий: среди самых востребованных профессий, специальностей, которые сегодня необходимы работодателям - это водители, трактористы, строители, энергетики, всё, что связано с электрогазосваркой, токари, швеи. То есть речь идет именно о профессионально-технических направлениях. Поэтому я говорю, что мы сейчас, как страна, имеем миссию популяризировать профессионально-техническое образование. Потому что в Украине больше всего получают высшее образование, а работа, которая связана с профессионально-техническим образованием 

- рассказала Жовтяк.

По ее словам, быть хорошим инженером, агрономом - это залог стабильной работы и достойной заработной платы.

На учете в Госцентре занятости 80% - это женщины11.04.25, 13:53 • 3291 просмотр

На вопрос, как часто из-за нехватки кадров работодатели берут людей с минимальным опытом или готовы переобучать человека, Жовтяк ответила: "Работодатели берут, готовы переобучать. Когда я общаюсь с HR-руководителями компаний, я от них слышу тезисы, что на сегодня очень важно не просто искать людей, а важно удержать тот коллектив, который есть. Очень многие работодатели готовы вкладываться в коллектив, они готовы обучать, даже не обращаясь, например, к государственным программам. Они становятся такими менторами, обучают человека".

Директор Госцентра занятости отметила, что  у каждого предприятия есть свой технологический процесс, и даже если у человека есть образование, навыки, ему, возможно, необходимо определенное  время проработать на предприятии и индивидуально ознакомиться с технологией, которая там есть.

Поэтому работодатели готовы обучать, а мы, как государственная служба, имеем в портфеле наших услуг программы, которые можем предоставить для переобучения людей 

- сказала Жовтяк.

Она также прокомментировала проблему с нехваткой людей для сбора урожая ягод и фруктов.

 Это действительно проблема, потому что я общаюсь с другими работодателями и слышу, что когда начинается сезон, в том числе в  европейских странах, люди просто увольняются со своих рабочих мест, едут собирать клубнику за границу, а когда заканчивается сезон, возвращаются домой в Украину и снова трудоустраиваются, работают на своей работе 

- рассказала Жовтяк.

По ее словам, одной из причин, по которой люди едут собирать, например, клубнику за границей, является более высокая зарплата.

Это действительно проблема, потому что зачастую европейская страна им за это предлагает большую заработную плату, чем, возможно, им предлагают в Украине. Когда общаешься с работающими людьми, на вопрос: "Почему вам нравится работать у этого работодателя?" Я всегда слышу два ответа: Хорошая заработная плата и очень хорошее отношение к людям 

- рассказала Жовтяк.

Сбор урожая фруктов и ягод: эксперт предупредил о больших проблемах с рабочей силой10.04.25, 15:43 • 142793 просмотра

Трудоустройство людей с инвалидностью

Жовтяк рассказала, как часто в центры занятости обращаются люди с инвалидностью, ветераны.

Не могу сказать, что сейчас увеличилось количество, они обращаются, но на учете людей с инвалидностью немного 

- сказала директор Госцентра занятости.

Она подчеркнула, что работа для людей с инвалидностью есть, и Государственный центр занятости готов помогать и подбирать для них работу.

Жовтяк напомнила, что есть программа по обустройству рабочего места для людей с инвалидностью.

Если работодатель берет на работу человека первой, второй группы инвалидности и обустраивает рабочее место для него - специализированную мебель, турникеты, пандусы и т.д., мы  как Государственная служба занятости компенсируем 120 тыс.  грн, если у человека первая группа, и 80 тыс. грн, если вторая группа инвалидности. Также под эту программу подпадают ветераны, которые демобилизуются и  возвращаются на закрепленное рабочее место, в случае если получили инвалидность 

- пояснила она.

Повышение зарплаты в Украине

Даже по опросу могу сказать, что работодатели повышают заработную плату и готовы (это делать – ред). Безусловно увеличился налог, военный сбор, и это тоже не для каждого способствует, но средняя заработная плата по Украине растет, потому что начинается внутренняя конкуренция за кандидата. С одной стороны это минус, а с другой стороны, это дает возможность поднять уровень зарплаты для людей 

- отметила Жовтяк.

В отчете НБУ "Деловые ожидания предприятий Украины" сообщалось, что большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.

В 2024 году среднемесячная зарплата в Украине выросла более чем на 25% - Минэкономики16.04.25, 16:20 • 6124 просмотра

Дополнение

В феврале Жовтяк отмечала, что в Украине наблюдается дефицит кадров, а работодатели сталкиваются с проблемами не только в поиске, но и в удержании работников.

В Госцентре занятости сообщали, что рынок труда в Украине меняется, ведь растет спрос на работников, женщины осваивают "мужские" профессии, а количество работающих подростков увеличивается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Национальный банк Украины
Украина
Brent
$66.46
Bitcoin
$86,973.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,415.96
Ethereum
$1,627.34