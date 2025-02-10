Ситуація на ринку праці України: рівень безробіття та затребувані професії у 2025 році

Ринок праці в Україні змінюється, адже зростає попит на працівників, жінки освоюють "чоловічі" професії, а кількість працюючих підлітків збільшується. Станом на 5 лютого 2025 року 123 тисячі українців шукають роботу, а відкритих вакансій — 221 тисяча. Про це журналісту УНН розповіли у Державному центрі зайнятості.

Станом на 5 лютого 2025 року в Україні 123 тисячі людей шукають роботу через Державну службу зайнятості, з яких 100 тисяч офіційно зареєстровані як безробітні. Незважаючи на те, що війна суттєво вплинула на ринок праці, попит на спеціалістів у різних сферах залишається стабільним - повідомили у центрі зайнятості.

За минулий рік 478 тисяч українців звернулися до центрів зайнятості, шукаючи допомогу в працевлаштуванні. Однак визначити точний рівень безробіття досить складно, адже Державна служба статистики не проводить відповідних досліджень ще з 2022 року через військові дії.

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Найбільша кількість звернень до центрів зайнятості у 2024 році зафіксована у великих містах. Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса та Запоріжжя – саме тут найбільше людей шукали роботу. Це пов’язано як із економічною активністю цих регіонів, так і з тим, що в цих містах після початку війни з’явилося багато переселенців.

Попри труднощі, робота в Україні є. Станом на початок лютого 2025 року "Єдиний портал вакансій" налічує 221 тисячу пропозицій у різних сферах.

Які професії найбільш затребувані?

Вакансії розподіляються між кількома основними напрямами.

1. Сфера торгівлі та послуг

Попит на працівників у цій галузі традиційно залишається високим. Найбільше роботодавці шукають:

• Продавців – понад 18 тисяч відкритих вакансій.

• Адміністраторів – 7 тисяч.

• Кухарів – 5 тисяч.

• Також є запит на барист, торгових представників, офіціантів, охоронців, пекарів – по 2 тисячі вакансій у кожній категорії.

2. Робочі спеціальності

Фахівці з конкретних технічних і робітничих професій теж мають стабільний попит:

• Водії – 10 тисяч вакансій.

• Слюсарі – 5 тисяч.

• Швачки, електрики, електромонтери – по 2 тисячі відкритих пропозицій.

3. Фахівці та професіонали

Інтелектуальна праця також залишається в ціні. Найзатребуваніші спеціальності:

• Бухгалтер – 7 тисяч вакансій.

• Інженер – 6 тисяч.

• Лікарі, фармацевти, медсестри, механіки, експедитори, вчителі та економісти – від 1 до 4 тисяч пропозицій у кожній категорії.

4. Некваліфікована робота

Для тих, хто не має спеціальної освіти чи досвіду, робота теж є. Серед найпоширеніших вакансій:

• Вантажники – 4 тисячі пропозицій.

• Прибиральники та комірники – 3 тисячі вакансій.

• Підсобні робітники – понад 1 тисяча відкритих місць.

Деякі професії постійно залишаються у списку найбільш затребуваних через високу плинність кадрів. Наприклад, часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, вантажники та підсобні робітники. Крім того, вакансії для бухгалтерів, водіїв, економістів і юристів з’являються регулярно - додають у центрі зайнятості.

Ринок праці відчуває дефіцит кадрів, перед роботодавцями виклик втримати працівників - служба зайнятості

В Україні тривають зміни на ринку праці, пов’язані з дефіцитом робочої сили. Однією з ключових причин цього явища є призов чоловіків на військову службу, що створює труднощі з укомплектуванням вакансій у традиційно "чоловічих" сферах.

Будівельники, зварники, слюсарі, електромонтери, водії – ці спеціальності зараз особливо затребувані, але знайти достатньо працівників стає дедалі складніше.

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У таких умовах стереотипи про суто "чоловічі" професії поступово руйнуються, і все більше жінок опановують спеціальності, які раніше вважалися недоступними для них.

У державному центрі зайнятості кажуть, що у 2024 році жінки почали працювати верстатницями, машиністками кранів, водійками вантажівок та навіть слюсарками.

За офіційними даними, у минулому році на роботу в традиційно чоловічих сферах було працевлаштовано:

• 274 жінки стали верстатницями деревообробних верстатів

• 238 жінок працюють машиністками насосних установок

• 104 жінки опанували професію машиністки крана

• 97 жінок стали слюсарками з механоскладальних робіт

• 92 жінки працевлаштувалися як водійки

• 72 жінки виконують обов’язки вантажниць

• 64 жінки працюють операторками верстатів з програмним керуванням

• 56 жінок стали слюсарками-ремонтницями

• 40 жінок працюють машиністками підземних установок

• 27 жінок керують навантажувачами

• 25 жінок освоїли професію токаря

• 22 жінки стали машиністками крана металургійного виробництва

Жінки також починають працювати у будівельній сфері, хоча поки цей процес не є масовим.

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На питання журналістки УНН чи зростає кількість працюючих підлітків у центрі зайнятості відповіли:

"За даними Державного центру зайнятості, у 2024 році послугами служби скористалися 397 неповнолітніх (у 2023 році їх було 296). Працевлаштуватися за сприяння центрів зайнятості змогли 210 підлітків – це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли таких осіб було лише 102".

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