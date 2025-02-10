Ситуація на ринку праці України: рівень безробіття та затребувані професії у 2025 році
Київ • УНН
В Україні 123 тисячі осіб шукають роботу, при цьому відкрито 221 тисячу вакансій. Жінки активно освоюють традиційно "чоловічі" професії, а кількість працюючих підлітків зросла вдвічі.
Ринок праці в Україні змінюється, адже зростає попит на працівників, жінки освоюють "чоловічі" професії, а кількість працюючих підлітків збільшується. Станом на 5 лютого 2025 року 123 тисячі українців шукають роботу, а відкритих вакансій — 221 тисяча. Про це журналісту УНН розповіли у Державному центрі зайнятості.
Станом на 5 лютого 2025 року в Україні 123 тисячі людей шукають роботу через Державну службу зайнятості, з яких 100 тисяч офіційно зареєстровані як безробітні. Незважаючи на те, що війна суттєво вплинула на ринок праці, попит на спеціалістів у різних сферах залишається стабільним
За минулий рік 478 тисяч українців звернулися до центрів зайнятості, шукаючи допомогу в працевлаштуванні. Однак визначити точний рівень безробіття досить складно, адже Державна служба статистики не проводить відповідних досліджень ще з 2022 року через військові дії.
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Найбільша кількість звернень до центрів зайнятості у 2024 році зафіксована у великих містах. Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса та Запоріжжя – саме тут найбільше людей шукали роботу. Це пов’язано як із економічною активністю цих регіонів, так і з тим, що в цих містах після початку війни з’явилося багато переселенців.
Попри труднощі, робота в Україні є. Станом на початок лютого 2025 року "Єдиний портал вакансій" налічує 221 тисячу пропозицій у різних сферах.
Які професії найбільш затребувані?
Вакансії розподіляються між кількома основними напрямами.
1. Сфера торгівлі та послуг
Попит на працівників у цій галузі традиційно залишається високим. Найбільше роботодавці шукають:
• Продавців – понад 18 тисяч відкритих вакансій.
• Адміністраторів – 7 тисяч.
• Кухарів – 5 тисяч.
• Також є запит на барист, торгових представників, офіціантів, охоронців, пекарів – по 2 тисячі вакансій у кожній категорії.
2. Робочі спеціальності
Фахівці з конкретних технічних і робітничих професій теж мають стабільний попит:
• Водії – 10 тисяч вакансій.
• Слюсарі – 5 тисяч.
• Швачки, електрики, електромонтери – по 2 тисячі відкритих пропозицій.
3. Фахівці та професіонали
Інтелектуальна праця також залишається в ціні. Найзатребуваніші спеціальності:
• Бухгалтер – 7 тисяч вакансій.
• Інженер – 6 тисяч.
• Лікарі, фармацевти, медсестри, механіки, експедитори, вчителі та економісти – від 1 до 4 тисяч пропозицій у кожній категорії.
4. Некваліфікована робота
Для тих, хто не має спеціальної освіти чи досвіду, робота теж є. Серед найпоширеніших вакансій:
• Вантажники – 4 тисячі пропозицій.
• Прибиральники та комірники – 3 тисячі вакансій.
• Підсобні робітники – понад 1 тисяча відкритих місць.
Деякі професії постійно залишаються у списку найбільш затребуваних через високу плинність кадрів. Наприклад, часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, вантажники та підсобні робітники. Крім того, вакансії для бухгалтерів, водіїв, економістів і юристів з’являються регулярно
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В Україні тривають зміни на ринку праці, пов’язані з дефіцитом робочої сили. Однією з ключових причин цього явища є призов чоловіків на військову службу, що створює труднощі з укомплектуванням вакансій у традиційно "чоловічих" сферах.
Будівельники, зварники, слюсарі, електромонтери, водії – ці спеціальності зараз особливо затребувані, але знайти достатньо працівників стає дедалі складніше.
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У таких умовах стереотипи про суто "чоловічі" професії поступово руйнуються, і все більше жінок опановують спеціальності, які раніше вважалися недоступними для них.
У державному центрі зайнятості кажуть, що у 2024 році жінки почали працювати верстатницями, машиністками кранів, водійками вантажівок та навіть слюсарками.
За офіційними даними, у минулому році на роботу в традиційно чоловічих сферах було працевлаштовано:
• 274 жінки стали верстатницями деревообробних верстатів
• 238 жінок працюють машиністками насосних установок
• 104 жінки опанували професію машиністки крана
• 97 жінок стали слюсарками з механоскладальних робіт
• 92 жінки працевлаштувалися як водійки
• 72 жінки виконують обов’язки вантажниць
• 64 жінки працюють операторками верстатів з програмним керуванням
• 56 жінок стали слюсарками-ремонтницями
• 40 жінок працюють машиністками підземних установок
• 27 жінок керують навантажувачами
• 25 жінок освоїли професію токаря
• 22 жінки стали машиністками крана металургійного виробництва
Жінки також починають працювати у будівельній сфері, хоча поки цей процес не є масовим.
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На питання журналістки УНН чи зростає кількість працюючих підлітків у центрі зайнятості відповіли:
"За даними Державного центру зайнятості, у 2024 році послугами служби скористалися 397 неповнолітніх (у 2023 році їх було 296). Працевлаштуватися за сприяння центрів зайнятості змогли 210 підлітків – це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли таких осіб було лише 102".
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