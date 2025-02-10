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Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 32130 просмотра

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В Украине 123 тысячи человек ищут работу, при этом открыто 221 тысячу вакансий. Женщины активно осваивают традиционно «мужские» профессии, а количество работающих подростков выросло вдвое.

Рынок труда в Украине меняется, ведь растет спрос на работников, женщины осваивают «мужские» профессии, а количество работающих подростков увеличивается. По состоянию на 5 февраля 2025 года 123 тысячи украинцев ищут работу, а открытых вакансий - 221 тысяча. Об этом журналисту УНН рассказали в Государственном центре занятости.

По состоянию на 5 февраля 2025 года в Украине 123 тысячи человек ищут работу через Государственную службу занятости, из которых 100 тысяч официально зарегистрированы как безработные. Несмотря на то, что война существенно повлияла на рынок труда, спрос на специалистов в различных сферах остается стабильным

- сообщили в центре занятости.

За прошлый год 478 тысяч украинцев обратились в центры занятости, ища помощь в трудоустройстве. Однако определить точный уровень безработицы достаточно сложно, ведь Государственная служба статистики не проводит соответствующих исследований еще с 2022 года из-за военных действий.

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Наибольшее количество обращений в центры занятости в 2024 году зафиксировано в крупных городах. Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса и Запорожье - именно здесь больше всего людей искали работу. Это связано как с экономической активностью этих регионов, так и с тем, что в этих городах после начала войны появилось много переселенцев.

Несмотря на трудности, работа в Украине есть. По состоянию на начало февраля 2025 года «Единый портал вакансий» насчитывает 221 тысячу предложений в различных сферах.

Какие профессии наиболее востребованы?

Вакансии распределяются между несколькими основными направлениями.

1. Сфера торговли и услуг

Спрос на работников в этой области традиционно остается высоким. Больше всего работодатели ищут:

- Продавцов - более 18 тысяч открытых вакансий.

- Администраторов - 7 тысяч.

- Поваров - 5 тысяч.

- Также есть запрос на барист, торговых представителей, официантов, охранников, пекарей - по 2 тысячи вакансий в каждой категории.

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2. Рабочие специальности

Специалисты по конкретным техническим и рабочим профессиям тоже пользуются стабильным спросом:

- Водители - 10 тысяч вакансий.

- Слесари - 5 тысяч.

- Швеи, электрики, электромонтеры - по 2 тысячи открытых предложений.

3. Специалисты и профессионалы

Интеллектуальный труд также остается в цене. Самые востребованные специальности:

- Бухгалтер - 7 тысяч вакансий.

- Инженер - 6 тысяч.

- Врачи, фармацевты, медсестры, механики, экспедиторы, учителя и экономисты - от 1 до 4 тысяч предложений в каждой категории.

4. Неквалифицированная работа

Для тех, кто не имеет специального образования или опыта, работа тоже есть. Среди самых распространенных вакансий:

- Грузчики - 4 тысячи предложений.

- Уборщики и кладовщики - 3 тысячи вакансий.

- Подсобные рабочие - более 1 тысячи открытых мест.

Некоторые профессии постоянно остаются в списке самых востребованных из-за высокой текучести кадров. Например, часто меняют работу продавцы, официанты, баристы, грузчики и подсобные рабочие. Кроме того, вакансии для бухгалтеров, водителей, экономистов и юристов появляются регулярно

- добавляют в центре занятости.

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В Украине продолжаются изменения на рынке труда, связанные с дефицитом рабочей силы. Одной из ключевых причин этого явления является призыв мужчин на военную службу, что создает трудности с укомплектованием вакансий в традиционно «мужских» сферах. 

Строители, сварщики, слесари, электромонтеры, водители - эти специальности сейчас особенно востребованы, но найти достаточно работников становится все сложнее.

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В таких условиях стереотипы о сугубо «мужских» профессиях постепенно разрушаются, и все больше женщин овладевают специальностями, которые ранее считались недоступными для них.

В государственном центре занятости говорят, что в 2024 году женщины начали работать станочницами, машинистками кранов, водителями грузовиков и даже слесарями.

По официальным данным, в прошлом году на работу в традиционно мужских сферах было трудоустроено:

- 274 женщины стали станочницами деревообрабатывающих станков

- 238 женщин работают машинистками насосных установок

- 104 женщины овладели профессией машинистки крана

- 97 женщин стали слесарями по механосборочным работам

- 92 женщины трудоустроились как водители

- 72 женщины выполняют обязанности грузчиц

- 64 женщины работают операторами станков с программным управлением

- 56 женщин стали слесарями-ремонтницами

- 40 женщин работают машинистками подземных установок

- 27 женщин управляют погрузчиками

- 25 женщин освоили профессию токаря

- 22 женщины стали машинистками крана металлургического производства

Женщины также начинают работать в строительной сфере, хотя пока этот процесс не является массовым.

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На вопрос журналистки УНН растет ли количество работающих подростков в центре занятости ответили: 

«По данным Государственного центра занятости, в 2024 году услугами службы воспользовались 397 несовершеннолетних (в 2023 году их было 296). Трудоустроиться при содействии центров занятости смогли 210 подростков - это вдвое больше, чем в 2023 году, когда таких лиц было всего 102».

Напомним 

Украинская экономика, хотя и сократилась на четверть по сравнению с 2021 годом, впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году демонстрирует преимущества над российской по ряду ключевых показателей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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