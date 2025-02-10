Релокация предприятий в 2024: более 11 тысяч компаний сменили адрес регистрации
Киев • УНН
В 2024 году 11083 компании сменили юридический адрес, что на 18% меньше чем в прошлом году. Больше всего предприятий покинуло Киев - 36,6%, но столица остается основным центром для релокации бизнеса.
В 2024 году 11 083 компании сменили свой юридический адрес, что на 18% меньше, чем в прошлом году, и на 25% меньше, чем до полномасштабной войны.
Пишет УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
В 2024 году 11 083 компании сменили свой юридический адрес, согласно данным Единого государственного реестра. Основная доля релоцировавшихся бизнесов работает в оптовой торговле (32%) и строительстве (6%), а еще 4,8% осуществляют операции с недвижимостью.
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Больше всего предприятий покинуло Киев - 36,6% или около 4 тыс. компаний, еще по 10% выехало из Киевской и Днепропетровской областей. В то же время эти же регионы остаются основными центрами для релокации бизнеса. В частности, 28% компаний зарегистрировались в Киеве, 11% выбрали Киевскую область, а 10% - Днепропетровскую.
Ключевые направления бизнес-переездов
- Из Киева в Киевскую область - 775 компаний;
- Из Киева в Днепропетровскую область - 575;
- Из Киевской области в Киев - 563;
Уровень релокации бизнеса в Украине уменьшился на 18% по сравнению с прошлым годом и на 25% по сравнению с довоенным периодом.
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Крупнейшие компании, сменившие адрес:
- «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн дохода, торговля газом) - в 2024 году переехала из Ровенской области в Киев, а уже в 2025-м вернулась обратно.
- «КВОРУМ-НЕФТЬ» (5,7 млрд грн, производство бумажной продукции) - релоцировалась из Николаевской области в Киев.
- «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» (4 млрд грн, оптовая торговля) - переместилась из Винницкой области в Киев.
Таким образом, Киев остается центром перераспределения бизнеса - почти одинаковое количество компаний переезжает в столицу и покидает ее.
Напомним
Украинские компании продолжают удивлять мир своими инновациями, внедряя передовые технологии в различных отраслях - от бионических протезов, криптовалютных процессоров до мультимедийных систем для автоиндустрии.
На недавнем Web Summit 2024 в Лиссабоне были представлены некоторые из этих решений, которые демонстрируют, как украинский бизнесс, несмотря на войну, создает продукты, задающие новые глобальные стандарты и тренды.