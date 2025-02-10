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Релокація підприємств у 2024: понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації

Релокація підприємств у 2024: понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації

Київ • УНН

 • 28033 перегляди

У 2024 році 11083 компанії змінили юридичну адресу, що на 18% менше ніж торік. Найбільше підприємств покинуло Київ - 36,6%, але столиця залишається основним центром для релокації бізнесу.

У 2024 році 11 083 компанії змінили свою юридичну адресу, що на 18% менше, ніж торік, і на 25% менше, ніж до повномасштабної війни.

Пише УНН з посиланням на дані Опендатабот.

У 2024 році 11 083 компанії змінили свою юридичну адресу, згідно з даними Єдиного державного реєстру. Основна частка бізнесів, що релокувалися, працює в оптовій торгівлі (32%) та будівництві (6%), а ще 4,8% здійснюють операції з нерухомістю.

У понеділок будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу - Укренерго09.02.25, 20:06 • 43016 переглядiв

Найбільше підприємств покинуло Київ – 36,6% або близько 4 тис. компаній, ще по 10% виїхало з Київської та Дніпропетровської областей. Водночас ці ж регіони залишаються основними центрами для релокації бізнесу. Зокрема, 28% компаній зареєструвалися в Києві, 11% обрали Київську область, а 10% — Дніпропетровську.

Ключові напрямки бізнес-переїздів 

  • З Києва до Київської області – 775 компаній;
    • З Києва до Дніпропетровської області – 575;
      • З Київської області в Київ – 563;

        Рівень релокації бізнесу в Україні зменшився на 18% порівняно з минулим роком і на 25% у порівнянні з довоєнним періодом.

        Ринок праці відчуває дефіцит кадрів, перед роботодавцями виклик втримати працівників - служба зайнятості07.02.25, 11:26 • 37061 перегляд

         Найбільші компанії, що змінили адресу:

        • "ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн доходу, торгівля газом) – у 2024 році переїхала з Рівненської області до Києва, а вже у 2025-му повернулася назад.
          • «КВОРУМ-НАФТА» (5,7 млрд грн, виробництво паперової продукції) – релокувалася з Миколаївської області до Києва.
            • «ЗОЛОТИЙ ДРАКОН» (4 млрд грн, оптова торгівля) – перемістилася з Вінницької області до Києва.

              Таким чином, Київ залишається центром перерозподілу бізнесу – майже однакова кількість компаній переїжджає до столиці та залишає її.

              Нагадаємо 

              Українські компанії продовжують дивувати світ своїми інноваціями, впроваджуючи передові технології у різних галузях — від біонічних протезів, криптовалютних процесорів до мультимедійних систем для автоіндустрії.

              На нещодавньому Web Summit 2024 у Лісабоні були представлені деякі з цих рішень, що демонструють, як український бізнес, попри війну, створює продукти, що задають нові глобальні стандарти та тренди.

              Ірина Колеснік

              Ірина Колеснік

              Економіка
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