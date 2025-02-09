У понеділок будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу - Укренерго

У понеділок, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та Бізнесу, через пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак . Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 06:00 – 21:00 ,

Деталі

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак

Також повідомляється, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються

Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах . Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно,