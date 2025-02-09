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У понеділок будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу - Укренерго

У понеділок будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу - Укренерго

Київ • УНН

 • 43016 перегляди

У понеділок, 10 лютого, з 6:00 до 21:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських атак.

У понеділок, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та Бізнесу, через пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак . Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 06:00 – 21:00 ,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак 

Також повідомляється, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються

Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах . Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно,

- додали в Укренерго.

Нагадаємо

8 лютого в Україні через наслідки російських атак було введено аварійні відключення електроенергії у восьми областях. Обмеження першочергово стосувалися промислових споживачів, побутові споживачі відключаються лише в разі аварійних ситуацій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго

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