У 8 областях аварійні відключення через наслідки атак рф, першочергово для промисловості - Укренерго

Аварійні відключення електроенергії вимушено ввели у восьми областях України через наслідки російських атак, вони першочергово торкнуться промислових споживачів, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення. Причина застосування аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії - повідомили в Укренерго в соцмережах.

Як вказано, першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо).

"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - зазначили у компанії.

"ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", - вказали в Укренерго.

У низці областей України знову почалися екстрені відключення світла