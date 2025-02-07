У 8 областях аварійні відключення через наслідки атак рф, першочергово для промисловості - Укренерго
Київ • УНН
В Україні через наслідки російських атак введено аварійні відключення електроенергії у восьми областях. Обмеження першочергово стосуються промислових споживачів, побутові споживачі відключаються лише в разі аварійних ситуацій.
Аварійні відключення електроенергії вимушено ввели у восьми областях України через наслідки російських атак, вони першочергово торкнуться промислових споживачів, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення. Причина застосування аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії
Як вказано, першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо).
"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - зазначили у компанії.
"ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", - вказали в Укренерго.
У низці областей України знову почалися екстрені відключення світла07.02.25, 08:26 • 27396 переглядiв