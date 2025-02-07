У низці областей України знову почалися екстрені відключення світла

В Україні сьогодні вранці знову розпочали застосування графіків аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній.

Сумська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - повідомили у Сумиобленерго у соцмережах.

Дніпропетровщина

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

Донеччина

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

Полтавська область

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 7 лютого о 07:36 отримана команда на ведення 1,2 черг ГАВ", - повідомили в Полтавобленерго.

Кіровоградщина

"07.02.2025 з 07 год. 40 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили в Кіровоградобленерго.