В ряде областей Украины снова начались экстренные отключения света
Киев • УНН
В Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Кировоградской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. По указанию Укрэнерго отключения начались утром 7 февраля.
В Украине сегодня утром снова начали применение графиков аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний.
Сумская область
«По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей», - сообщили в Сумыоблэнерго в соцсетях.
Днепропетровщина
«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК.
Донецкая область
«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК.
Полтавская область
«В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 7 февраля в 07:36 получена команда на ведение 1,2 очередей ГАВ», - сообщили в Полтавоблэнерго.
Кировоградщина
«07.02.2025 с 07 час. 40 мин. по распоряжению НЭК «Укрэнерго» по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)», - сообщили в Кировоградоблэнерго.