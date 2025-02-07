В 8 областях аварийные отключения из-за последствий атак рф, в первую очередь для промышленности - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине из-за последствий российских атак введены аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Ограничения в первую очередь касаются промышленных потребителей, бытовые потребители отключаются только в случае аварийных ситуаций.
Аварийные отключения электроэнергии вынужденно ввели в восьми областях Украины из-за последствий российских атак, они в первую очередь коснутся промышленных потребителей, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Сегодня, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения. Причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии
Как указано, в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно).
«Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», - отметили в компании.
«ГАВ отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме. [Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений», - указали в Укрэнерго.
В ряде областей Украины снова начались экстренные отключения света07.02.25, 08:26 • 14005 просмотров