В понедельник будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса - Укрэнерго

В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и Бизнеса, из-за повреждения энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак . Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 06:00 - 21:00 ,

Детали

Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак

Также сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются

Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно,