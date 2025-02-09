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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В понедельник будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 5770 просмотра

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В понедельник, 10 февраля, с 6:00 до 21:00 будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских атак.

В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и Бизнеса, из-за повреждения энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак . Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 06:00 - 21:00 ,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак 

Также сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются

Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно,

- добавили в Укрэнерго.

Напомним

8 февраля в Украине из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Ограничения в первую очередь касались промышленных потребителей, бытовые потребители отключаются только в случае аварийных ситуаций.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго

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