В понедельник будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса - Укрэнерго
Киев • УНН
В понедельник, 10 февраля, с 6:00 до 21:00 будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских атак.
В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и Бизнеса, из-за повреждения энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак . Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 06:00 - 21:00 ,
Детали
Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак
Также сообщается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются
Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно,
Напомним
8 февраля в Украине из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии в восьми областях. Ограничения в первую очередь касались промышленных потребителей, бытовые потребители отключаются только в случае аварийных ситуаций.