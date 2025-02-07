Ринок праці відчуває дефіцит кадрів, перед роботодавцями виклик втримати працівників - служба зайнятості

В Україні спостерігається дефіцит кадрів, а роботодавці стикаються з проблемами не лише у пошуку, а й у втриманні працівників. Про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Ситуація залишається такою, що в нас в багатьох сферах, майже усіх сферах брак кадрів. Можу сказати, що за 2024 рік люди, які зверталися до служби зайнятості, це було приблизно 400 тисяч наших громадян, українців, які мали статус безробітного, і 250 тисяч українців було працевлаштовано - сказала Жовтяк.

За словами директорки, найбільш затребуваними професіями наразі є передусім водії і електрогазозварники, а також продавці та бухгалтери.

Утім, перед роботодавцями зараз стоїть проблема не лише у пошуку працівників, а й у їх утриманні.

"Бізнес і роботодавці сьогодні дуже розуміють, що з пошуком людей відверто непросто. І якщо раніше на одну хорошу вакансію з хорошою зарплатою було відгуків 30-40, 10-20, то сьогодні це 1-2. І окрім того, щоб залучити людей на роботу, зараз стоїть питання втримати людей, які вже працюють", - зазначила Жовтяк.

Також Жовтяк поділилася, що, як і планувалося, до 31 січня Міністерство економіки провело масштабне опитування 55 тисяч роботодавців, які загалом працевлаштували майже 5 мільйонів українців.

Результати дослідження оприлюднять наприкінці лютого, що дозволить чіткіше визначити масштаби кадрового дефіциту та напрацювати механізми його подолання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Україні, до 31 січня планують провести опитування 50 тисяч представників бізнесу для вивчення потреб у працівниках.

Метою опитування було вивчити поточні та перспективні потреби підприємств у працівниках, а також, виявлення можливих перешкод у працевлаштуванні різних категорій громадян.