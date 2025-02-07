Рынок труда испытывает дефицит кадров, перед работодателями вызов удержать работников - служба занятости

В Украине наблюдается дефицит кадров, а работодатели сталкиваются с проблемами не только в поиске, но и в удержании работников. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Ситуация остается такой, что у нас во многих сферах, почти всех сферах нехватка кадров. Могу сказать, что за 2024 год люди, которые обращались в службу занятости, это было примерно 400 тысяч наших граждан, украинцев, которые имели статус безработного, и 250 тысяч украинцев были трудоустроены - сказала Жовтяк.

По словам директора, наиболее востребованными профессиями сейчас являются прежде всего водители и электрогазосварщики, а также продавцы и бухгалтеры.

Впрочем, перед работодателями сейчас стоит проблема не только в поиске работников, но и в их содержании.

«Бизнес и работодатели сегодня очень понимают, что с поиском людей откровенно непросто. И если раньше на одну хорошую вакансию с хорошей зарплатой было откликов 30-40, 10-20, то сегодня это 1-2. И кроме того, чтобы привлечь людей на работу, сейчас стоит вопрос удержать людей, которые уже работают», - отметила Жовтяк.

Также Жовтяк поделилась, что, как и планировалось, до 31 января Министерство экономики провело масштабный опрос 55 тысяч работодателей, которые в целом трудоустроили почти 5 миллионов украинцев.

Результаты исследования обнародуют в конце февраля, что позволит четче определить масштабы кадрового дефицита и выработать механизмы его преодоления.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Украине, до 31 января планируют провести опрос 50 тысяч представителей бизнеса для изучения потребностей в работниках.

Целью опроса было изучить текущие и перспективные потребности предприятий в работниках, а также, выявление возможных препятствий в трудоустройстве различных категорий граждан.