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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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НБУ: більшість підприємств прогнозують зростання зарплат

Київ • УНН

 • 2392 перегляди

Керівники українських підприємств очікують збільшення витрат на оплату праці в наступні 12 місяців. Найвищі очікування у переробній промисловості та експортних підприємств.

НБУ: більшість підприємств прогнозують зростання зарплат

Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Про це йдеться в звіті НБУ "Ділові очікування підприємств України", передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що підвищилися оцінки респондентів щодо майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 60,1% (в ІV кварталі 2024 року – 56,5%, у III кварталі – 52,9%, у II кварталі – 54,8%, у I кварталі – 62,6%).

Найвищі очікування:

  • за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;
    • за розміром – у середніх підприємств;
      • за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
        • за регіонами – у підприємств Волинської та Житомирської областей.

          Найнижчі очікування:

          • за видами економічної діяльності – у підприємств енерго- та водопостачання;
            • за розміром – у малих підприємств;
              • за напрямом діяльності – у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;
                • за регіонами – у підприємств Рівненської області.

                  Бізнес демонструє зростаючу впевненість у майбутньому: підприємства очікують збільшення інвестицій та виробництва - НБУ17.04.25, 19:37 • 7306 переглядiв

                  Довідково

                  Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 670 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 20,9% – компанії торгівлі, 20,0% – переробної промисловості, 14,2% – сільського господарства, 13,7% – транспорту та зв’язку, 5,8% – добувної промисловості, 4,8% – енерго- та водопостачання, 3,1% – будівництва, 17,5% – інші; 31,6% респондентів – великі підприємства, 35,7 % – середні, 32,7% – малі.

                  Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

                  Загострення торговельних війн "стримуватиме відновлення": НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 3,1%17.04.25, 15:00 • 7044 перегляди

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

                  ЕкономікаФінанси
                  Рівненська область
                  Житомирська область
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