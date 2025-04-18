НБУ: більшість підприємств прогнозують зростання зарплат
Київ • УНН
Керівники українських підприємств очікують збільшення витрат на оплату праці в наступні 12 місяців. Найвищі очікування у переробній промисловості та експортних підприємств.
Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Про це йдеться в звіті НБУ "Ділові очікування підприємств України", передає УНН.
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Повідомляється, що підвищилися оцінки респондентів щодо майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 60,1% (в ІV кварталі 2024 року – 56,5%, у III кварталі – 52,9%, у II кварталі – 54,8%, у I кварталі – 62,6%).
Найвищі очікування:
- за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;
- за розміром – у середніх підприємств;
- за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
- за регіонами – у підприємств Волинської та Житомирської областей.
Найнижчі очікування:
- за видами економічної діяльності – у підприємств енерго- та водопостачання;
- за розміром – у малих підприємств;
- за напрямом діяльності – у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;
- за регіонами – у підприємств Рівненської області.
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Довідково
Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 670 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 20,9% – компанії торгівлі, 20,0% – переробної промисловості, 14,2% – сільського господарства, 13,7% – транспорту та зв’язку, 5,8% – добувної промисловості, 4,8% – енерго- та водопостачання, 3,1% – будівництва, 17,5% – інші; 31,6% респондентів – великі підприємства, 35,7 % – середні, 32,7% – малі.
Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
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