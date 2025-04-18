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НБУ: большинство предприятий прогнозируют рост зарплат

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Руководители украинских предприятий ожидают увеличения затрат на оплату труда в следующие 12 месяцев. Самые высокие ожидания в перерабатывающей промышленности и экспортных предприятий.

НБУ: большинство предприятий прогнозируют рост зарплат

Большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в отчете НБУ "Деловые ожидания предприятий Украины", передает УНН.

Детали

Сообщается, что повысились оценки респондентов относительно будущих затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов – 60,1% (в ІV квартале 2024 года – 56,5%, в III квартале – 52,9%, во II квартале – 54,8%, в I квартале – 62,6%).

Самые высокие ожидания:

  • по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности;
    • по размеру – у средних предприятий;
      • по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
        • по регионам – у предприятий Волынской и Житомирской областей.

          Самые низкие ожидания:

          • по видам экономической деятельности – у предприятий энерго- и водоснабжения;
            • по размеру – у малых предприятий;
              • по направлению деятельности – у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;
                • по регионам – у предприятий Ровенской области.

                  Бизнес демонстрирует растущую уверенность в будущем: предприятия ожидают увеличения инвестиций и производства - НБУ17.04.25, 19:37 • 6920 просмотров

                  Справка

                  Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 670 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Среди опрошенных предприятий 20,9% – компании торговли, 20,0% – перерабатывающей промышленности, 14,2% – сельского хозяйства, 13,7% – транспорта и связи, 5,8% – добывающей промышленности, 4,8% – энерго- и водоснабжения, 3,1% – строительства, 17,5% – другие; 31,6% респондентов – крупные предприятия, 35,7% – средние, 32,7% – малые.

                  Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

                  Обострение торговых войн "будет сдерживать восстановление": НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 году до 3,1%17.04.25, 15:00 • 6962 просмотра

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

                  ЭкономикаФинансы
                  Ровненская область
                  Житомирская область
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