Обострение торговых войн "будет сдерживать восстановление": НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 году до 3,1%

Восстановление украинской экономики будет продолжаться, но будет оставаться ограниченным из-за последствий войны и торговых противостояний в мире, сообщил Национальный банк Украины, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,6% до 3,1% в 2025 году, пишет УНН.

В I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа. Несмотря на некоторое оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников - информирует НБУ.

Нацбанк сообщает, что сейчас обострение торговых противостояний в мире не отразилось на украинской экономике.

Обострение торговых противостояний в мире пока не отразилось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики - отмечают в Нацбанке.

Учитывая указанные факторы, НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического восстановления.

Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%. Этому, в частности, будут способствовать увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии, что вместе со значительными оборонными заказами будет поддерживать промышленность - отметили в НБУ.

"В 2026, 2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7-3,9%, прежде всего благодаря увеличению инвестиций в восстановление, восстановлению производства и устойчивости потребительского спроса. Частные инвестиции и потребление будут компенсировать эффекты фискальной консолидации, которая будет происходить на фоне уменьшения объемов международной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что после значительных в этом году поступлений внешняя финансовая помощь снизится в последующие годы, однако ее будет хватать для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивости валютного рынка.

"В этом году Украина может получить более существенные, чем ожидалось ранее, объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA. Этих средств будет достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования запаса для государственных финансов на следующий год, когда объемы внешней помощи, вероятно, начнут снижаться", - информирует НБУ.

Сообщается, что значительные в этом году поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долл. США в 2025 году, удерживать их на высоком уровне в течение следующих лет и соответственно сохранять устойчивость валютного рынка. Последнее вместе с мерами процентной политики, как ожидается, будет способствовать дальнейшему удержанию под контролем инфляционных ожиданий и постепенному снижению инфляции до цели 5% на горизонте политики.