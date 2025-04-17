Загострення торговельних війн "стримуватиме відновлення": НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 3,1%

Відновлення української економіки триватиме, але залишатиметься обмеженим через наслідки війни та торговельні протистояння у світі, повідомив Національний банк України, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,6% до 3,1% у 2025 році, пише УНН.

У І кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу. Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників - інформує НБУ.

Нацбанк повідомляє, що наразі загострення торговельних протистоянь у світі не позначилося на українській економіці.

Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення. Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки - зазначають в Нацбанку.

Ураховуючи зазначені чинники, НБУ дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення.

Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%. Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість - зазначили у НБУ.

"У 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7-3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту. Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги", - ідеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що після значних цьогорічних надходжень зовнішня фінансова допомога знизиться в наступні роки, однак її вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкості валютного ринку.

"Цього року Україна може отримати суттєвіші, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA. Цих коштів буде достатньо не лише для фінансування дефіциту бюджету цього року, але й для формування запасу для державних фінансів на наступний рік, коли обсяги зовнішньої допомоги, ймовірно, почнуть знижуватися", - інформує НБУ.

Повідомляється, що значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд дол. США у 2025 році, утримувати їх на високому рівні протягом наступних років і відповідно зберігати стійкість валютного ринку. Останнє разом із заходами процентної політики, як очікується, сприятиме подальшому утриманню під контролем інфляційних очікувань і поступовому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.